"Il mio pazzo Bijoux mi ha donato gioia e allegria"

"Il mio pazzo bijou" è un laboratorio, che abbiamo fatto a scuola, in cui abbiamo creato spille e portachiavi a forma di pupazzo, realizzati con la tecnica del cucito e del ricamo. Mi è rimasto impresso tutto del laboratorio: l’aula scolastica in cui mi sono impegnata a creare i bijoux, la musica di sottofondo, i ragazzi che partecipavano al laboratorio con me e che lavoravano come facevo io. La professoressa Branducci mi ha insegnato a creare il mio pupazzo: all’inizio pensavo che ricamare fosse noioso e anche fastidioso, perché ognuno deve confrontarsi con la propria incapacità e con gli errori, ma più lo svolgevo, più ricamare mi faceva sentire soddisfatta di me stessa e rilassata.

Alla fine le professoresse ci hanno fatto i complimenti per il lavoro svolto, anche se a me sembrava che il mio fosse venuto un po’ storto. Questo laboratorio mi ha suscitato tanta felicità e gioia, purtroppo, a volte provavo anche rabbia, a causa dell’ansia e dello stress che ho subito all’inizio, però, lavorare con il ricamo, mi ha aiutato a combattere alcuni aspetti negativi della mia persona. Voglio ringraziare per avere avuto la possibilità di fare questo laboratorio, perché è stato divertente stare in compagnia, imparare cose nuove e avere la possibilità di prendersi il tempo per pensare, infatti la mia mente si è riempita di centinaia di ricordi, che custodisco tuttora.

Ema Marku, classe 2ªC della scuola ‘Giulio Cesare’ di Savignano sul Rubicone