"Il mio pranzo sospeso alle Maldive"

di Maddalena De Franchis

Da Cesenatico alle Maldive: è la parabola straordinaria dello chef bistellato Alberto Faccani, che ieri ha annunciato di aver siglato una collaborazione con la prestigiosa compagnia di resort extra-lusso sostenibili Soneva. Grazie a questo accordo, la prima e più celebre creatura di Faccani, quel ristorante Magnolia che, dal 2003 al 2022, ha dominato il lungomare di Cesenatico e conquistato ben due stelle Michelin, ‘volerà’ alle Maldive, fermandosi al resort Soneva Fushi per 12 settimane.

L’avventura comincerà domani, 1° febbraio, e durerà fino al 30 aprile: un periodo in cui Faccani, annoverato dalla guida gastronomica ‘Identità golose’ tra i ‘100 chef che hanno cambiato la cucina italiana negli ultimi 10 anni’, preparerà i suoi piatti per gli ospiti del ristorante interno al resort, denominato ‘Flying Sauces’. Primo caso al mondo di ‘zipline’ (letteralmente, ‘teleferica’) realizzata per la ristorazione di alto livello, il ristorante regala ai suoi ospiti un’esperienza a dir poco vertiginosa. La cucina è a vista, abbarbicata agli alberi, a 12 metri di altezza dal suolo. Per raggiungere la piattaforma adibita al pranzo, gli avventori, legati alle imbracature di sicurezza, si librano lungo un cavo d’acciaio di 200 metri. Una volta accomodati al tavolo, godono di una vista mozzafiato sull’oceano e delle pietanze preparate da Faccani, abbinate a una selezione di oltre 9mila vini.

"Il ‘Magnolia’ è il coronamento del sogno di una vita", dichiara lo chef. "In questi anni, mi ha permesso di mettere a frutto la mia passione per la cucina e di continuare a lavorare ad altri progetti importanti, tra cui questa collaborazione con Soneva Fushi. Il mare è parte di me, sentirlo vicino mi dà l’energia e la forza di cui ho bisogno. È stato l’amore per il mare a convincermi a liberare la mia creatività in forme diverse, a imprimere alle ricette tradizionali un tocco inedito. Ora, con l’aiuto dei miei colleghi, posso dare vita alla mia idea di cucina in più luoghi del mondo contemporaneamente".

Durante la permanenza maldiviana, il braccio destro di Faccani sarà lo ‘chef de partie’ (più comunemente, capo-cuoco) del Magnolia, Sean Conti. Originario di Longiano, Conti ha studiato Belle arti a Milano e, successivamente, ha intrapreso una carriera brillante nel settore gastronomico.

Ormai imprenditore a pieno titolo, oltre che chef, Alberto Faccani supervisiona il ristorante Magnolia – trasferitosi lo scorso anno sulle colline di Longiano - e il relais Villa Margherita (la struttura che ospita il Magnolia). Non solo: ha ideato il ‘Magnolia to go’, furgone itinerante che mescola l’alta cucina con lo street food, e il ‘Magnolia catering’, un servizio che organizza eventi privati e pubblici in tutta Europa. Cresce l’attesa, infine, per l’inaugurazione del nuovo ristorante ‘Veranda’, a febbraio prossimo: nascerà sulle ceneri del pub ‘Re Leone’, in viale Carducci a Cesenatico.