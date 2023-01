"Il mio quarto d’ora solo con papa Ratzinger"

Il vescovo Douglas Regattieri, a capo della diocesi dal 12 dicembre 2010 e che ad ottobre del 2024 compirà i 75 anni canonici per il pensionamento, ha aperto il nuovo anno guidando la Marcia della pace. Ma il primo pensiero, già dal giorno precedente, è stato per il papa emerito Ratzinger, morto il 31 dicembre 2022. Giovedì monsignor Regattieri parteciperà nella cattedrale di San Pietro alla solenne liturgia funebre del pontefice che – per la prima volta nella storia della chiesa – verrà officiata dal papa suo successore. Al cardinale segretario di Stato Parolin, il vescovo ha inviato sabato pomeriggio un messaggio di cordoglio a nome della diocesi di Cesena-Sarsina.

Vescovo Regattieri, ci sono anche ricordi personali che la legano al pontefice Benedetto XVI?

"Sì, ho avuto due incontri personali con papa Benedetto XVI. Il primo risale al 2007, quando come vicario generale di Carpi andai a nome del mio vescovo impedito dalla malattia a partecipare alla ’Visita Ad Limina’ con i vescovi dell’Emilia Romagna in udienza. Ebbi la fortuna e la gioia di stare solo con papa Benedetto per un quarto d’ora in cui conversammo della diocesi di Carpi e di altri problemi pastorali e mi incaricò di portare il suo saluto al vescovo. Lì colsi tutta l’umanità e la vicinanza di questo papa. La seconda volta è stato quando nel 2013, da vescovo, mi reca ancora una volta in ’Visita ad Limina’ insieme ai vescovi dell’Emilia Romagna. In quella circostanza non ebbi un contatto personale con il papa come il precedente, ma ci incontrammo tutti insieme con lui".

Il 2013 fu proprio l’anno delle dimissioni di Benedetto XVI.

"Sì, e notammo il suo stato di sofferenza e di stanchezza. Una settimana dopo, l’11 febbraio, avrebbe rinunciato al sommo pontificato. Davvero papa Benedetto XVI è stato un uomo di Dio, umile operaio nella vigna del Signore. Conservo una bellissima foto scattata solo con lui e in questi giorni sto portando la croce pettorale che ci regalò in quella circostanza: è un modo per sentirmelo vicino. Giovedì alle 18, di ritorno dal funerale in San Pietro, celebrerò la messa in suffragio di papa Ratzinger in Cattedrale".

Monsignor Regattieri, quali sono stati i fatti diocesani più salienti dell’anno appena concluso?

"Restando in ambito strettamente ecclesiale il sacerdozio ad Enrico Venturi, il diaconato all’eremita Giambattista, la professione solenne dei monaci del Monte, Agostino e Benedetto, l’elezione ad abate del Monte del P. Maccarinelli. Una tappa importante è stato anche il pellegrinaggio diocesano di maggio a Lourdes. Sul finire del 2022 abbiamo dotato la nostra Cattedrale di nuove vetrate che raffigurano tutti i santi e beati della chiesa diocesana, i quali ora stanno lì davanti a noi per invitarci a camminare nella santità verso il Regno di Dio. Sempre a novembre ho ripreso la visita pastorale nelle parrocchie della zona pastorale Rubicone-Rigossa, esperienza reciprocamente arricchente".

Quali saranno le sfide diocesane principali del 2023?

"Il compito saliente al quale siamo chiamati come chiesa diocesana è quello di offrire indicazioni di carattere pastorale per il prossimo triennio in preparazione al Giubileo del 2025. Dopo il biennio trascorso all’insegna della riflessione sulla chiesa, dovremo individuare percorsi pastorali mirati che con gli organismi di partecipazione stiamo valutando".

Le parrocchie hanno un bilancio autonomo e il caro costi energetici e di gestione degli edifici è ormai insostenibile.

"Sicuramente esiste il problema economico per ogni comunità parrocchiale. Le difficoltà sono aumentate enormemente".

Nella diocesi di Forlì le parrocchie del centro da gennaio a marzo unificano le messe domenicali nella cattedrale. Darà disposizioni o suggerimenti in tal senso, per arginare il caro bollette?

"Non verrà chiusa nessuna chiesa, proprio per sottolineare che siamo vicini alla gente: continueranno ad essere aperti per il culto e la preghiera. Ma l’invito a tutti i parroci è quello di risparmiare e di trovare soluzioni anche logistiche che riducano i consumi".

Nel 2023 come proseguirà il percorso delle nuove unità parrocchiali?

"Ci aspetta l’impegno di continuare a mettere in pratica il direttorio delle unità parrocchiali che è stato varato un anno fa. Si tratta di una riforma veramente importante per la nostra diocesi".

Il primo momento ecclesiale dell’anno è stata la marcia della pace del 1° gennaio, mentre continuano ad infuriare la guerra in Ucraina e altri conflitti in varie parti del mondo.

"Durante il percorso dalla chiesa di San Domenico alla Cattedrale abbiamo ascoltato il messaggio di papa Francesco per il 1° gennaio 2023. Il tema è stato quello di sentirsi tutti parte di un’unica comunità civile e cristiana, perché da soli non ci si salva. In Cattedrale, come ogni anno, abbiamo ascoltato testimonianze di pace".

Vescovo Douglas, lei come trascorreva da ragazzino la notte di Capodanno?

"Da bambino ricordo che la casa era il luogo dove si trascorreva l’ultimo dell’anno, con i genitori e i vicini. Da adolescente, ci si ritrovava con gli amici in parrocchia, poi sono entrato in seminario e le relazioni abituali si sono ridotte. A quel tempo preferivo rimanere a casa mia, essendo le occasioni d’incontro coi parenti diventate rare".

Che cosa vuole augurare alla nostra comunità cesenate per il 2023?

"La pace nel mondo: in Ucraina e nelle altre parti del pianeta. Questi conflitti, vivendo in un mondo globalizzato, hanno un riflesso negativo anche su di noi, e perciò la loro risoluzione non può che portare serenità e pace anche nelle nostre vite. Auguro inoltre con tutto il cuore la pace nelle comunità e nelle famiglie: vale a dire la condivisione con i più deboli e fragili, una rinnovata fratellanza tra le diverse aggregazioni sociali e la riconciliazione dentro all’ambito familiare".