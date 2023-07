"Il mio quiz musicale è piaciuto molto alla commissione"

Ha colpito la commissione d’esame con indovinelli musicali e non poteva che scapparci il ‘100 e lode’ per Tommaso Maestri di Gatteo (classe 5 F). "Il mio progetto di informatica era l’elaborazione di un quiz musicale, cui possono giocare più partecipanti, con le canzoni prese da Spotify — spiega —. Si possono scegliere diverse playlist composte da 30 brani ciascuna, diversificate per genere e periodi e bisogna indovinare titolo e artista. E’ piaciuto molto ai commissari esterni e ha allentato la tensione iniziale". Anche i bravissimi come lui sono rimasti spiazzati dal cambio della modalità dell’esame al rush finale. "Nelle simulazioni delle prove scritte svolte durante l’anno ero sempre andato bene e l’obiettivo di prendere tutti i 60 punti all’orale per ottenere il voto massimo era tutt’altro che facile — prosegue . Avevo poi il peso delle aspettative dei miei professori che si aspettavano da me la lode". Con l’immatricolazione già in tasca al corso di laurea in Ingegneria e scienze informatiche a Cesena, a Tommaso non resta che godersi il viaggio a Barcellona con gli amici. "Quando torno inizierò a lavorare part-time in un’azienda di informatica, dove conto di proseguire anche una volta iniziata l’università", dice.