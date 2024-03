"Il mio ristorante pizzeria con 100 posti in pieno centro"

Il mondo della ristorazione è casa sua da oltre quarant’anni. Ieri Domenico Cavone ha inaugurato, insieme alla moglie Isabella Bandi, ‘Bosco 51’, ristorante pizzeria ubicato nei suggestivi spazi di vicolo Carbonari 2, nel cuore di Cesena, a due passi dalla Biblioteca Malatestiana.

"Il nome del locale – spiega Cavone - ha un doppio significato: un omaggio a Gambettola, ‘E Bosch’, città nella quale mi sono trasferito da qualche tempo e dove avevo aperto un bistrot, e anche un richiamo agli alberi, tema ricorrente degli ambienti, molto alti e ariosi, con una tematizzazione che richiama molto alla natura. Il numero 51? E’ un mio portafortuna…".

Tutta la famiglia Cavone è nel settore: "Siamo cinque fratelli panificatori – sorride il titolare nel nuovo pubblico esercizio, aperto negli spazi che prima avevano ospitato un’aula universitaria, una palestra e tornando ancora più indietro nel tempo, un garage. "Questo mestiere ce lo abbiamo nel dna. La ricetta del successo è semplice e punta sulla qualità, a partire da quella della materia prima. Io mi occupo del settore pizza, uno chef cura invece il versante ristorante. Proponiamo una cucina moderna, con attenzione a tutti i dettagli, a partire dall’impiattamento per arrivare ovviamente a ciò che portiamo in tavola. Disponiamo di 100 coperti e ci rivolgiamo a tutti i tipi di clientela, dagli studenti ai lavoratori, passando per le famiglie e per tutti coloro che amano cibo buono e di qualità".

Il locale è aperto già da qualche giorno, ma l’inaugurazione ufficiale c’è stata ieri alle 12.30, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, l’assessora Francesca Lucchi e una delegazione di Confcommercio Cesenate, con il presidente Corrado Augusto Patrignani, il direttore Giorgio Piastra e il vicedirettore Alberto Pesci, e il parroco della Cattedrale don Giordano Amati.

