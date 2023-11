"Il mio thriller tra politica e provincia"

L’ordinario corso della vita politica di una città di provincia e una minaccia improvvisa in grado di scatenare un susseguirsi di trame e sospetti. È un thriller intenso e a tratti ironico il nuovo romanzo di Alberto Cassani ’La Bomba’ (ed. Baldini+Castoldi) che sarà presentato domani alle 17 nella sala Lignea della biblioteca Malatastiana. Insieme all’autore, interverranno il professore Marino Biondi dell’Università di Firenze, Pier Luigi Bazzocchi, console regionale del Touring Club Italiano e il sindaco Enzo Lattuca.

Cassani, come nasce il romanzo?

"Il libro chiude una trilogia dedicata alla città in cui vivo, Ravenna, che pur non essendo citata in maniera esplicita è facilmente distinguibile per diversi elementi. Alla base dei romanzi, c’è l’idea di raccontare le vicende di una città di provincia da un punto di vista particolare, quello della politica".

Una realtà che conosce bene.

"Sì, essendo stato assessore per molto tempo descrivo alcuni momenti anche sulla base delle esperienze che ho vissuto in prima persona, ma poi inserisco un plot narrativo giallo frutto della mia immaginazione".

Chi sono i protagonisti?

"Una sindaca giovane, single, di famiglia immigrata che viene minacciata e ricattata da un aspirante ’bombarolo’: o esce dalla vita politica entro 30 giorni o la città verrà fatta saltare. Accanto a lei, un intellettuale di provincia che fa il professore in un istituto professionale e che, per profondo senso etico e di responsabilità, si occupa anche di politica. Viene infatti chiamato a fare il segretario di partito e, benchè disincantato, non abbandona il suo impegno e sceglie di rimanere sul campo".

Le dinamiche politiche provinciali sono diverse da quelle nazionali?

"La politica ha le sue regole e le sue leggi, che sia in una metropoli o in una piccola città. Naturalmente, ciò che avviene in provincia è amplificato: piccole beghe e altarini sono più scoperti, magari non se ne parla ma tutti li conoscono".

Minacce terroristiche e gestione delle crisi sono temi quantomai attuali. Come condizionano la politica?

"Oggi è aumentato il distacco tra i cittadini e le dinamiche della politica, che è sempre più debole e incapace di governare il conflitto in modo credibile. Il tutto, è complicato e reso più drammatico da un tasso sempre più alto di rabbia, odio e violenza che caratterizza non solo le guerre, ma tutta la società. Le contraddizioni nel mondo, nella società e nei rapporti tra le persone spesso determinano frustrazioni e la politica deve avere la capacità e la forza di impedire che esplodano".