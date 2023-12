"Il mio viaggio dal Portogallo all’amore"

Seduto in fondo alla platea, alle spalle del pubblico del Bonci, con la sua parlata salmodiante, l’artista ligure Pippo Delbono torna a Cesena, dopo un’assenza di qualche anno e porta in scena "Amore", la sua più recente opera. Lo spettacolo, in programma stasera alle 20.30, e domani alle 16, è una coproduzione internazionale dedicata al Portogallo e alla sua cultura e coinvolge artisti di alto profilo e di diverse discipline: il chitarrista e compositore Pedro Jóia (due volte Premio Carlos Paredes), il cantante Miguel Ramos, tra i più apprezzati interpreti del fado, della nuova generazione, l’angolana Aline Frazão, scrittrice, musicista e autrice nel 2020 della colonna sonora del film Aria Condizionata del regista africano Fradique, l’artista visiva portoghese Joana Villaverde e lo studioso Tiago Bartolomeu Costa.

Pippo Delbono, perché il Portogallo è il punto di partenza di un viaggio dentro l’Amore?

"Perché è una terra piena di passione ed è bello essere lì, in un luogo cui è facile lasciare il cuore. In Portogallo si respira l’accoglienza perché vi si incontrano culture diverse; le une hanno contaminato le altre".

Ma l’amore cambia a seconda della latitudine?

"L’amore è una cosa complessa, è paura, gioia, dolore, noia, rimpianto, emozione. È diverso il modo di esprimerlo; nei Paesi del sud del mondo lo si dimostra in maniera più calda, più sensuale, come ad esempio in Brasile, in Angola o a Capo Verde. Ma l’amore appartiene all’essere umano. Io lo individuo e lo canto attraverso la poesia: nei versi di Fernando Pessoa, di Carlos Drummond de Andrade, Eugénio De Andrade, Daniel Damásio Ascensão Filipe, Sophia de Mello Breyner Andresen, Florbela Espanca, ma anche in quelli di Antonio Tabucchi, di Federico García Lorca, di Jaques Prévert. Lo ascolto nelle canzoni, nelle liriche del fado".

Unico elemento di scena è un albero senza foglie, che si staglia su di un fondale rosso. Cosa rappresentano?

"Quel che la gente ci vede: un’intuizione. La solitudine, una mancanza, la morte, come accade nel quadro dedicato al Messico con la danza ritmica di donne vestite di bianco, colore del lutto. Da sfondo il rosso come la passione, la reazione emotiva. Non serve tanto. Riempiono il palcoscenico gli attori della compagnia, danzatori e le danzatrici, i chitarristi sempre in scena, la malìa delle voci". Sull’amore lei si è espresso anche attraverso la cinematografia.

"Ho realizzato nel 2011 un docu-film ‘Amore Carne’, ma non è il racconto di un amore carnale; ho incontrato persone, le ho fatte parlare, ho ripreso col cellulare volti, esistenze, gente di carne, ossa e amore".

In occasione dello spettacolo, Ert propone un focus che attraversa il lavoro di Pippo Delbono degli ultimi anni: oggi alle 16, nella sala proiezioni della malatestiana, è prevista la proiezione del film autobiografico "Grido"; alle 18, nel Foyer del Bonci, Delbono dialoga con Gianni Manzella, giornalista, saggista, studioso di arti sceniche, autore del volume "La possibilità della gioia", viaggio dentro l’arte teatrale del regista, alla scoperta di una delle più affascinanti avventure artistiche dei nostri tempi. Domani al Teatro Bonci alle 11.30, il professor Pitozzi introduce la Lectio magistralis "Quell’uno che eravamo. Amore e morte nei grandi miti classici" di Umberto Curi, filosofo e professore emerito di Storia della filosofia presso l’Università di Padova.