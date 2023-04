"Il mio viaggio tra cento talenti femminili"

Mary Anderson, l’inventrice del tergicristallo, ma anche Marie Curie, premio Nobel per la fisica e Tina Anselmi, primo ministro della Repubblica italiana. E ancora, Martha Graham, Pina Bausch, Maria Callas, Emily Dickinson, Ilaria Alpi e tante altre. Cento donne, una al minuto, quelle che Lella Costa porta sul palco di Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno con il suo spettacolo, già sold out, ’Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione’, scritto e diretto da Serena Sinigaglia.

Lella Costa, com’è nato lo spettacolo?

"Il testo è ispirato a ‘Il catalogo delle donne valorose’ di Serena Dandini. Il libro contiene una trentina di biografie, ma con la regista abbiamo pensato di creare una sorta di danza che passasse attraverso i secoli, le arti, i mestieri per comporre un mosaico di oltre cento donne, che comunque rappresentano una minima parte degli infiniti talenti femminili che hanno arricchito la storia del mondo".

Una carrellata notevole.

"Ma funziona perché si passa da una donna all’altra grazie a suggestioni, citazioni, musiche, aneddoti. Non è solo un elenco di nomi, ma un tentativo di dar luce a storie femminili che spesso non vengono raccontate".

Quali donne porta sul palco?

"Tante figure che hanno dato il loro contributo al mondo. Ci sono Ipazia, Giovanna d’Arco, Rita Atria, Anna Politkovskaja, Anna Frank, Edith Stein, Olympe de Gouges e Emma Goldman, l’attivista anarchica che ha pronunciato la frase che dà il titolo allo spettacolo. Ma anche Elsa Morante, Raffaella Carrà e tante altre".

Perchè tante storie sono finite nell’oblio?

"Il mondo è sempre stato governato e raccontato dagli uomini che hanno relegato le donne, pur non sempre in maniera dolosa, a ruoli di sostegno e supporto, come ‘valore aggiunto’, espressione che mi fa molto arrabbiare".

Lei si definisce femminista?

"Sì, anche se per me è stato un percorso di crescita. Oggi è una definizione che si presta a diverse interpretazioni, ma se il pensiero femminile trova spazio e lancia provocazioni, anche creando contrasti, è tutta salute".

Da Meloni a Schlein, oggi ci sono anche donne nei ruoli di vertice. Sta cambiando qualcosa?

"Sicuramente si sta attivando un circolo virtuoso, ma da solo non basta. Per una vera rivoluzione occorre una reale condivisione di garanzie e diritti che attraversi tutto il mondo".

Riconosce in giro modelli femminili rivoluzionari come quelli lanciati da ‘La tv delle ragazze’?

"Quel programma ha fatto scuola, sia nel modo di fare tv sia nello sfatare il mito per cui le donne vanno mostrate solo come ‘macchiette’. Oggi ci sono alcune figure di grande forza, ironiche e dissacranti, sul web e in alcune serie tv come ‘Fleabag’".

Cristina Gennari