Il misterioso caso della contessa che andò a fuoco

Fece il giro d’Europa lo strano e spaventevole caso avvenuto nella pigra Cesena nella notte del 14 marzo 1731: vittima la nobildonna Cornelia Bandi che fu trovata quasi del tutto incenerita nella camera da letto del suo palazzotto, in via Mazzoni: una vicenda misteriosa che, successivamente, accenderà la fantasia di grandi romanzieri. Ma andiamo per gradi. Le cronache dicono che la notte di quel lontano 14 marzo era stata serena: buon tempo, niente tuoni o fulmini di sorta, tutto tranquillo. Ma il mattino seguente, l’anziana contessa cesenate Cornelia Zangari, vedova Bandi (nonna materna del futuro papa Pio VI) tardò a farsi vedere. A mezzogiorno la serva andò a bussare alla sua porta scoprendo una scena raccapricciante: trovò solo ai bordi del letto un mucchietto di cenere appiccicaticcia, i resti delle gambe e della testa, untume e grasso colante sui mobili. Cosa diavolo era successo? L’omicidio fu escluso: e poi quale fuoco poteva averla ridotta così visto che, a memoria di boia, si sapeva che occorrevano almeno due giorni di fuoco vivo per consumare le ossa di un cadavere peraltro cosparso di pece? Mistero. La vicenda sensazionale travalicò ben presto i confini cittadini. Su di essa si scatenarono vari eruditi del tempo, con diverse supposizioni. Prevalse l’ardita tesi del dotto canonico veronese Giuseppe Bianchini che sentenziò: caso di ‘autocombustione’. La sua ricostruzione fu pubblicata, ‘con licenza dei superiori’, in Roma poi in altre lingue a disposizione delle accademie europee che a loro volta s’appassionarono.

La presunta ‘autocombustione’ d’un essere umano era già contestata a quel tempo: ma almeno escludeva sospetti superstiziosi d’un evento diabolico, più che imbarazzante per lo Stato Pontificio che allora dominava Cesena. Avvertenza: oggi sappiamo che soltanto accurate e comprovate indagini iniziali, senza pregiudizi, possono permettere di chiarire casi complicati. Su quelle indagini di tre secoli fa è lecito avere dubbi: non è poi che sappiamo granchè sui retroscena. Le cronache del tempo ci dicono che la sventurata contessa era una pia donna, che le piaceva il buon vino, che la sera si frizionava la pelle con canfora, contro i reumatismi (e contro i pidocchi) e che al camera era illuminata da più candele e lume ad olio: mix assai infiammabile. Se si è affascinati, a posteriori, da questo strano caso si finisce per diventare ‘ghostbusters’, acchiappafantasmi, tra fantascienza e seducente parapsicologia. Oltre un secolo dopo la vicenda cesenate il grande scrittore Charles Dickens utilizzò lo stesso scenario della contessa Bandi, su cui si era ben documentato , in uno spicchio del suo romanzo ‘Casa desolata’ (cosa per la quale fu contestato da alcuni suoi lettori per aver collocato una vicenda inverosimile dentro un romanzo di critica sociale). Ma Dickens, nel raccontare la terribile “autocombustione’ dell’usuraio Mr. Krook , la condì con pennellate di ‘humour’ inglese. Ad esempio: la sera che Mr. Krook bruciò, gli avventori di un vicino pub sentirono cattivo odore come di costolette bruciate; e l’inseparabile gatta (si chiamava Lady Jane) che viveva sempre accanto all’usuraio si salvò dalle fiamme assassine. Ma i gatti, si sa, hanno sette vite…