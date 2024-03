Il mistero del quartiere Novello: "Lavori fermi, ignoriamo il motivo"

Alessandrini

Perdura ormai da sette mesi il blocco o, come afferma l’amministrazione comunale, il rallentamento dei lavori al nascituro quartiere Novello, dove sono in costruzione alloggi per l’affitto a prezzi calmierati: non sono state rese note le ragioni dell’inceppamento nel cantiere che fa capo alla società finanziaria Fabrica, di cui il Comune di Cesena è socio, sulla quale il sindaco Enzo Lattuca sta premendo per ottenere le dovute spiegazioni.

Il consigliere comunale di Cesena Siamo Noi Denis Parise ha richiesto la convocazione delle commissioni consiliari seconda (Urbanistica) e quarta (Politiche sociali) in una seduta congiunta, per far luce sulla situazione. La Lega aveva presentato un’interrogazione alla giunta per avere ragguagli sul perché le opere fossero ferme e se ciò potesse determinare un allungamento dei tempi per il completamento rispetto alla data fissata di giugno 2024. Ora, a marzo avviato, col perdurare del blocco, è un dato certo.

Il progetto del Novello (170 abitazioni in affitto a lungo termine e affitto a riscatto e 50 appartamenti in vendita a prezzo calmierato) vede come soci Comune, Cassa Deposti e Prestiti e con una minima quota Credito cooperativo romagnolo. La società Fabrica Sgr è stata incaricata dal fondo di gestire il progetto. I lavori del primo comparto, tra via Ravennate e via Cavalcavia, dovevano appunto essere conclusi entro giugno poi si doveva procedere con il secondo lotto. Nell’ottobre scorso l’assessora all’Urbanistica Cristina Mazzoni rese noto al nostro giornale di aver appreso da Fabrica che i rallentamenti dipendevano da "operazioni in corso per l’ottimizzazione della lavorazioni di cantiere". Da quella dichiarazione sono passati più di cinque mesi e i rallentamenti si sono cronicizzati.

"Stiamo finendo di raccogliere tutti gli elementi dal gestore del fondo nonché attuatore del fondo stesso – afferma adesso l’assessora Mazzoni -. I lavori sono molto rallentati da agosto, è stata fatta solo qualche opera, in pratica le parti strutturali degli edifici". "Abbiamo un’interlocuzione costante con il fondo Fabrica - aggiunge il sindaco Enzo Lattuca – e sono stato diverse volte a Roma. Attendiamo delucidazioni e abbiamo chiesto che i lavori riprendano al più presto. L’interrogazione e la richiesta della commissioni sono state inviate al fondo. Se il cantiere fosse stato gestito dal Comune avremmo avuto informazioni in tempo reale dalla ditta".

Denis Parise, consigliere comunale di Cesena Siamo Noi, incalza l’amministrazione: "I mesi passano e il mistero dei lavori al quartiere Novello si infittisce, per questo abbiamo chiesto la commissione congiunta urgentemente, ma non si sa quando verrà fissata. La città ha il diritto di sapere prima possibile che cosa sta succedendo anche perché si sono diffuse voci, ci auguriamo non veritiere, di problemi relativi alla statica delle costruzioni. Nell’interesse di tutti va fatta chiarezza".

"Quanto al progetto Novello - prosegue Parise – abbiamo sempre osservato che non è il più indicato per fornire alloggi calmierati per la fasce di redditto basse, tenendo conto che ci sono 850 nuclei cittadini in lista di attesa per le case popolari. A Cesene esiste un’emergenza casa evidenziata anche dal sindaco che ha presentato questo intervento come il fiore all’occhiello delle politiche abitative comunali. Ma i ritardi sono divenuti inammissibili e, se veramente sussistessero problemi di statica, il rischio è che la situazione possa restare nell’impasse a lungo, con danni anche erariali per il Comune che ha messo a disposizione l’area".