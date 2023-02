Il mito di Azzurrina nello spettacolo ’Born Ghost’

La leggenda di Azzurrina di Montebello, scomparsa in circostanze misteriose nel 1375, al centro dello spettacolo ’Born Ghost’ di Coppelia Theatre stasera alle 21 al teatro comunale di Gambettola. Una bambina ’diversa’, a causa dei suoi capelli bianchi e per questa ragione rinchiusa nel suo castello dalla sua stessa famiglia. Lo spettacolo a tratti spaventoso ma anche commovente e delicato è una denuncia, una riflessione poetica, attraverso il teatro di figura e la videoarte, sulla diversità e sull’isolamento. In scena l’attrice e animatrice Mariasole Brusa,scene e pupazzi di Jlenia Biffi. Ingresso a 15 euro, ridotto 10.