Il ‘Modello Emilia’ analizzato da Franco Mosconi

Si è tenuta, a Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, la presentazione del libro "Modello Emilia. Imprese innovative e spirito di comunità" di Franco Mosconi, docente all’Università di Parma, originario di Bagno. A fare gli onori di casa al concittadino bagnese il sindaco Marco Baccini. Un punto fondamentale della discussione ha riguardato il significato di ciò che in Italia (e non solo) viene abitualmente chiamato "Modello Emilia" (il titolo del libro), cioè il modello economico che caratterizza tutta la nostra regione, attraversata appunto dalla Via Emilia, che va da Rimini a Piacenza.

Nel corso della tavola rotonda, sollecitati dalla moderatrice, Serena Biondini giornalista Rai TGR, i due capisaldi posti dall’autore a fondamento del modello, vale a dire "imprese innovative e spirito di comunità" (sottotitolo del libro), sono stati illustrati e discussi con particolare riferimento alla Romagna. In Romagna, infatti, esistono, secondo le più autorevoli indagini sull’argomento, alcuni importanti distretti industriali. "Il fatto che la Valle del Savio non ricada formalmente in queste classificazioni- ha affermato il professor Mosconi- non deve destare preoccupazione. Ciò che conta è la sostanza delle cose, ossia, il fatto che sul nostro territorio agiscano le tre principali fonti che danno vita alle agglomerazioni industriali: un bacino di lavoratori con competenze adeguate, la disponibilità dei fornitori di input intermedi, la circolazione della conoscenza. La meccanica avanzata è un esempio significativo per questa nostra Valle e occorre agire con una nuova politica industriale per rafforzare queste tre fonti, in primis il capitale umano". Carlo Battistini, presidente Camera di Commercio della Romagna, e Paolo Lucchi, presidente Legacoop Romagna, rifacendosi anche al forum "Fattore R", svoltosi il giorno precedente a Cesena, hanno sottolineato i risultati ottenuti dalla Romagna sul versante dell’innovazione e gli obiettivi da perseguire nel prossimo futuro. Marco Valbruzzi, docente di Scienza politica Università di Napoli-Federico II, ha messo in evidenza gli aspetti politico-istituzionali del modello, richiamando l’importanza del "senso civico", che caratterizza tutta l’Emilia-Romagna. Lo spunto è stato, poi, ripreso dal sindaco Marco Baccini, quando ha portato alcuni esempi sulla capacità di reazione e sulla generosità mostrate dagli abitanti del Comune di Bagno di Romagna in occasione sia del Covid, che della alluvione del maggio scorso.

gi. mo.