Noi ragazzi delle classi terze, il 27 febbraio siamo andati a visitare la mostra ’Azer. L’impronta di Dio – Un monastero nel cuore della Siria’, allestita nel salone di palazzo Ghini a Cesena. Quasi venti anni fa alcune monache dell’abbazia di Valserena di Parma hanno aderito alla chiamata del Signore, sostenuta dall’Abate generale dell’Ordine, per dare vita a un monastero che raccogliesse l’eredità dei monaci trappisti di Tibhirine in Algeria. Nel 1996 sei monaci di Tibhirine erano stati rapiti e poi uccisi. Allora, quelle monache hanno scelto di portare Dio e la fede in Siria sul modello di questi monaci.

Hanno così dato luogo ad una realtà religiosa che è arrivata ad Azer, non lontano dal confine con il nord del Libano. Appena arrivate, le suore sono andate a scuola con i bambini delle elementari per imparare l’arabo e si sono immerse armoniosamente nella vita di villaggio, per conoscere le abitudini del posto e affiancarsi ai locali. Il loro scopo è far vedere che nel mondo siamo tutti fratelli. Le monache usano ancora il motto benedettino "Ora et Labora" ossia "prega e lavora".

Per questo, coltivano l’orto e un roseto, per mostrare la bellezza a chi pensa che non ci sia più a causa della guerra. È un grande segno di speranza. Un’associazione di Milano ha donato al monastero dei pannelli solari con cui viene prodotta corrente elettrica e viene attinta acqua anche per il villaggio attorno; il legno scarseggia e costa moltissimo quindi le suore ne hanno comprato in grande quantità, facendolo lavorare alla gente del posto, poi ripagata con i prodotti dell’orto.

Il monastero è intitolato a Maria Fons Pacis (Maria fonte della pace), perché là si sta operando per la pace. C’è anche una "foresteria", costruita per ospitare chi vuole vivere un’esperienza in quel luogo. Dalla gente dei villaggi vicini le suore vengono chiamate "Le nostre Suore". Del resto, il loro "motto" è "Il monastero prima si vive, poi si progetta".

Maddalena Rossi

Sophie Sorrentino

3ª A della scuola

Sacro Cuore