Il mondiale dei formaggi. Romagna Terre ha fatto 13: "Coccoliamo i nostri prodotti"

La bontà dei loro formaggi viene da lontano, dai tempi in cui le macchine non esistevano e l’unico tesoro erano le mani, "mani talentuose di persone esperte". È grazie a questo mix di passione, pazienza e tradizioni secolari che i prodotti di Romagna Terre, piccola azienda gambettolese con una decina di dipendenti, si confermano ogni anno tra i formaggi più buoni del mondo, sbaragliando migliaia di concorrenti. Il nome di Romagna Terre è infatti risuonato l’altra sera tra i fiordi e le montagne della Norvegia: si teneva qui, precisamente nella località di Trondheim, la 35esima edizione dei World Cheese Award, l’attesa gara per aggiudicare i formaggi migliori al mondo. Quest’anno i 4.502 formaggi in competizione (un record mondiale) erano provenienti da 43 Paesi diversi. Se sul primo gradino del podio si è piazzato l’erborinato artigianale Nidelven Blå, prodotto dal caseificio Gangstadt Gårdsysteri, del Paese ospitante, il dodicesimo posto è stato agguantato da Lamucca di castagno, formaggio stagionato con foglie di castagno, prodotto da Romagna Terre. La specialità dell’azienda di Gambettola si è aggiudicata anche una medaglia ‘super gold’, il massimo riconoscimento alla qualità artigianale, superiore alle tradizionali medaglie in oro, argento e bronzo. Non solo: altri cinque prodotti hanno portato a casa la medaglia d’argento, sette quella di bronzo, per un totale di 13 premi.

Un’indubbia soddisfazione per il titolare, Paolo Farabegoli, che ha fondato Romagna Terre nel 1995. "In un mondo abituato a correre veloce, noi facciamo il contrario: rallentiamo – esordisce Farabegoli -. Mentre tutti cercano di accelerare le stagionature, anche avvalendosi di macchinari avanzati, noi le ritardiamo, per mantenere il più a lungo possibile il profumo e la pastosità del formaggio. I nostri prodotti restano morbidi, non diventano mai secchi da grattugia o piccanti. Il formaggio è un prodotto vivo, che respira: va coccolato e massaggiato tutti i giorni. Solo prendendolo in mano è possibile comprendere il cammino che sta seguendo e realizzare, così, una stagionatura ritardata perfetta. Senza conservanti, né antimuffa". Romagna Terre è un’habitué della prestigiosa competizione internazionale: l’anno scorso, ad esempio, la medaglia d’oro era andata al pecorino Riserva 59 al tartufo, altri 8 formaggi avevano vinto l’argento e 6 il bronzo. "Siamo abituati a lavorare molto e a parlare poco di noi: ecco perché all’estero ci conoscono molto di più che in zona – sorride Farabegoli -. Il segreto del successo? Saper aspettare. Ho appreso da mia nonna Anita la tecnica per affinare i formaggi tra i fiori spontanei e le spezie delle nostre campagne e, a distanza di decenni, non l’ho mai cambiata. La nostra eccellenza nasce dal rispetto della natura, della sua bellezza e dei suoi ritmi".