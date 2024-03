"Il mondo agricolo ha bisogno di manodopera"

Un provvedimento molto atteso dal mondo agricolo. E’ stato fissato lunedì 25 marzo il Click day per il Decreto Flussi 2024 - Lavoratori extracomunitari. "Malgrado l’aumento delle quote disposto lo scorso anno, nelle aziende agricole mancheranno ancora lavoratori sufficienti per le operazioni tardo primaverili ed estive – osserva Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini –. Il reperimento della manodopera resta infatti uno dei nodi del settore primario. Ad ogni modo è positiva la possibilità di programmare, in una prospettiva triennale, le necessità di manodopera stagionale, ma occorre almeno il triplo di manodopera disponibile e adeguatamente qualificata. Senza un sufficiente numero di lavoratori si rischia di compromettere lavorazioni essenziali e poi la raccolta di frutta e ortaggi". Gli uffici territoriali di Confagricoltura sono pronti a supportare le imprese agricole nella preparazione e nel deposito di queste istanze, effettuando anche tutti i controlli preventivi, come richiesto dalle nuove norme di semplificazione.