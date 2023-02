Il mondo chiuso del piccolo Gullit nel libro di Zani

di Francesca Siroli

Tra le nuove vocidella narrativa da tenere d’occhio c’è il giornalista e autore cesenate Francesco Zani. Parola del ‘Librario’, la rivista letteraria più diffusa in Italia, che l’ha inserito tra gli scrittori esordienti più interessanti di quest’anno. Esce oggi nelle librerie il suo ‘Parlami’, edito da Fazi, commovente ed intimo romanzo di formazione ambientato negli anni Novanta sul lungomare di Cesenatico. Pronto a spiccare il volo nel panorama editoriale nazionale.

"Nel 2020 sono arrivato tra i finalisti della call di narrativa breve del Premio Calvino, un’esperienza che mi ha spronato a perseverare lungo la strada della scrittura, di cui da sempre sono appassionato - racconta Zani, classe 1991, laureato in Filosofia all’Università di Bologna e specializzato in Editoria e scrittura alla Sapienza di Roma -. Ho così inviato una stesura primitiva del mio romanzo all’agenzia letteraria Pnla di Milano, a cui è piaciuto e ha deciso di rappresentarmi. Da lì è iniziato l’entusiasmante lavoro di squadra che ha portato all’uscita del libro".

La Pnla rappresenta autori del calibro di Giorgio Fontana e Marco Balzano, entrambi vincitori del Premio Campiello, oltre a gestire i diritti sulle opere di Giorgio Faletti e Gianni Rodari. A scommettere sul giovane cesenate anche la Fazi, casa editrice indipendente fondata nel 1995 e arrivata presto al successo con la pubblicazione dei romanzi inediti di John Fante.

La trama di ‘Parlami’ esplora dinamiche familiari complesse: un padre burbero che si dedica solo al lavoro, una madre smarrita, due fratelli che crescono tra parole non dette e gesti che invece esprimono tutto, dove l’amore si conferma capace di superare anche le differenze più profonde. "Le piccole sofferenze, se trascurate e non curate, possono nel tempo montare come la marea e travolgerci - spiega il giovane autore -. È il caso di Gullit, il protagonista del romanzo, un bambino affetto da mutismo selettivo. Una patologia di cui i genitori non si accorgono perché troppo occupati dalle incombenze quotidiane o forse perché incapaci di accettare la realtà, senza dimenticare che in quegli anni non c’era l’attenzione di oggi su questi aspetti. Solo il fratello maggiore di Gullit, con cui instaura un rapporto speciale, è l’unico a capirlo fino in fondo".

Narrata in una prosa lieve e fresca, la vicenda si intreccia con l’atmosfera incalzante della riviera romagnola, quella Cesenatico (città di origine dell’autore) tratteggiata nei suoi paesaggi suggestivi, personaggi e luoghi iconici ma dove non mancano le contraddizioni. Tra le prime tappe del tour di presentazione del libro ci sarà anche il ‘Book Pride’, la fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana, in programma a marzo a Milano.