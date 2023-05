Il mondo del cinema e le sue curiosità

Il cinema è nato come curiosità scientifica e col passare del tempo è diventato un modo divertente per stare con la famiglia e con gli amici. Nasce nel 1895 a Parigi ed è stato creato da Louis e Auguste Lumierè. La sua storia è costellata da piccole e grandi invenzioni tecniche come il passaggio dal muto all’audio, dal bianco e nero al colore. Col tempo si sono diffusi vari tipi di cinema: il primo tipo a diffondersi è quello che conosciamo tutti oggi, dove sono presenti varie sale con all’interno un grande schermo in cui si proiettano i film. In estate chi la fa da padrone è il cinema all’aperto, magari in spiaggia. C’è poi il drive in, in cui le persone possono guardare il film all’interno delle loro auto parcheggiate, questo è diffuso sopratutto in America ma ultimamente si sta diffondendo anche in Italia. Infine ci sono alcuni teatri che sono stati adattati anche per trasmettere film .

Negli ultimi anni però alcune piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime, Disney Plus stanno sostituendo il cinema così che le persone possano vedere i film e le serie tivù comodamente da casa loro e anche perché ultimamente anche biglietti e snack (come tutto il resto) hanno aumentato il loro costo.

La parte del mondo in cui il cinema è più sviluppato è l’ Europa: nel vecchio continente ci sono più di 1.144 cinema. Inoltre l’Europa detiene alcuni record: ad esempio il Traumpalatst Multiplex di Leonberg, in Germania, è il più grande del mondo. Il primo film della storia è La Sortie des usines, girato nel 1895 in Francia. Invece in Italia il primo film, La presa di Roma, viene proiettato nel 1905, però di questa pellicola sono sopravvissuti pochi frammenti.

Il film più lungo della storia, Ambiancè, dura 30 giorni ed è stato girato nel 2019 in Svezia, mentre il film più corto, Un ragazzo e il suo atomo, dura appena due minuti e trenta secondi.

Barbie, Fast & furious X , La sirenetta, Jonh Wick 4 sono solo alcuni dei film che usciranno quest’anno. Chissà cosa riserveranno.

Giada Gjonaj e Emma Caporali

classe II G scuola media Viale Della Resistenza