Il mondo del lavoro femminile "Servizi alle donne per aiutare a raggiungere la parità"

di Raffaella Candoli

"Tempi di vita e tempi di lavoro: è tempo di comunità e di cura!" Questo il focus dell’intervento dell’assessora comunale Carmelina Labruzzo al convegno di Fidapa Cesena Malatesta su "Il mondo del lavoro femminile tra situazione attuale e orizzonti futuri". Labruzzo, con deleghe ai Servizi sociali, Integrazione, Volontariato e terzo settore, Politiche giovanili, Servizi educativi per l’infanzia, ha tracciato un quadro di realtà e prospettive, auspicando il consolidamento di un’ottica sistemica per dare risposte concrete.

Assessora, il lavoro femminile riguarda la collettività?

"Il tema è connesso a temi importanti: innanzi tutto il rapporto di parità con gli uomini in campo sociale, lavorativo e domestico, ma necessarie sono la rete dei servizi, le politiche abitative, tematiche che si innestano in un qui e ora globale-locale".

Qual è il ruolo di un amministratore locale nella costruzione dei tempi di vita e lavoro?

"Quello di supportare persone e famiglie attraverso una rete di servizi in co-progettazione con le organizzazioni coinvolte; monitorare il territorio rilevando dati e criticità, come la ricerca sul Work life balance condotta con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna".

Di cosa si tratta?

"Di una ricerca volta a capire le necessità familiari in termini di politiche di welfare: le imprese del territorio sono state invitate a compilare il form pubblicato sul sito del Comune, consentendo ai ricercatori di incontrare lavoratori e lavoratrici nei territori di riferimento, e poi scuole, associazioni di genitori e sportive, centri giovanili, parrocchie".

Il Comune si avvale anche della collaborazione del terzo settore.

"Servizi come Agenzia per la Famiglia, Centro Donna, Centro Interculturale, Centro per le famiglie e associazioni di volontariato offrono supporto su temi specifici, quali la disabilità, le fragilità, il sostegno ai caregiver, l’integrazione delle persone da altri Paesi, la mediazione familiare. Credo fermamente che non bastino i contributi in denaro, la sfida è impiegare risorse per costruire servizi efficaci, accessibili e diffusi".

Qualche esempio?

"I Servizi educativi 06 anni. Abbiamo 9 nidi comunali, e 8 convenzionati, la bella realtà del nido di Bora tra i comuni di Cesena e Mercato Saraceno. Con la misura regionale ‘Al nido con la Regione’ e il bonus nido è aumentato in modo consistente il numero delle iscrizioni. In pandemia abbiamo aperto una sezione di nido al Carducci e l’anno dopo una seconda sezione e quest’anno una nuova a Macerone. Abbiamo 9 scuole dell’infanzia comunali, 16 statali nei 5 circoli e 5 paritarie. L’abbattimento delle rette comunali ha portato benefici e partecipazione aiutando le famiglie a bilanciare i tempi di lavoro, con quello insieme ai figli: un valore educativo altissimo. Nella scuola primaria ci sono servizi di pre e post scuola attraverso una rete di aps, sostenute dall’amministrazione. Ci sono poi i centri estivi: 49 realtà accreditate".

Due temi che le sono cari.

"Tempo e cura, molto ‘poetici’, ma anche molto politici. Abbiamo un tempo da vivere e il nostro ruolo deve essere quello di lavorare in rete affinché ogni persona possa realizzarsi a pieno. Enorme e necessaria responsabilità è il tema della cura: delle persone, delle famiglie, dei Servizi, della rete. L’unico antidoto contro isolamento e povertà".