Il Coordinamento Club Cesena si prepara a ospitare un evento di rilevanza nazionale, un fine settimana dedicato interamente al mondo del tifo organizzato. Nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 marzo, la città di Cesena diventerà infatti il punto di riferimento per un importante confronto sul futuro del tifo calcistico, grazie alla collaborazione con Federtifosi, l’associazione che raccoglie i principali Coordinamenti d’Italia. Il convegno, dal titolo ‘Il Mondo del Tifo: Ieri, Oggi e Domani’, si terrà all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle società sportive e dei gruppi di tifosi organizzati, con l’obiettivo di affrontare tematiche di stringente attualità che riguardano l’intero movimento calcistico nazionale. Si parlerà di caro biglietti nei settori ospiti, di fidelity card, divieto di trasferte, valori sani di un tifo costruttivo e prospettive future. L’evento rappresenta un’opportunità significativa per Cesena e per il Coordinamento Club del Cavalluccio, che conferma il proprio impegno nel promuovere un dialogo costruttivo tra tifoserie, istituzioni e società sportive. "Questa iniziativa – ha dichiarato il neo presidente Alessio Checchia – è un’importante occasione per Cesena di consolidarsi come centro di eventi di rilevanza nazionale, valorizzando ulteriormente la cultura sportiva che caratterizza il nostro territorio e la nostra associazione. Sarà una preziosa opportunità per affrontare temi cruciali che riguardano tutte le difficoltà riscontrate dai tifosi nel panorama sportivo attuale. La voce dei tifosi deve essere ascoltata e il confronto con le istituzioni è fondamentale per migliorare il rapporto tra pubblico, club e autorità di sicurezza". L’invito a partecipare è a quanti credono in un tifo sano, consapevole e rispettoso, per il bene del calcio e della sua gente.