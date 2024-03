Il mondo donna tra amore, diritti e violenza

A Cesenatico si tiene un interessante appuntamento della rassegna "Il Mondo Donna: amore, diritti, violenza". L’appuntamento è domani alle 16, nella sala convegni del Museo della Marineria, dove l’Università per gli adulti metterà i riflettori sul Centro Donna di Cesenatico, i suoi due sportelli di ascolto psicologico e consulenza legale, con i casi seguiti. Lo sportello psicologico si propone come un luogo riservato nel quale trovare ascolto, attenzione ed accoglienza per riflettere e confrontarsi con una professionista su eventuali momenti di difficoltà vissuti nei diversi contesti della vita quali ad esempio relazioni familiari e affettive, ambiente di lavoro, necessità di sostegno in particolari momenti della vita come separazioni, divorzi, lutti; la presenza di conflitti in relazione a scelte o decisioni da prendere, disagi e stress quotidiani, problemi di integrazione sociale, situazioni vissute o percepite come ostacolanti per il miglioramento del proprio benessere.

Con la psicologa Federica Pratelli si tratterà anche il tema dei segnali da riconoscere per fare una prevenzione delle dinamiche di potere tra i generi e per una cultura della parità. Conoscere la violenza attraverso tutte le forme di abuso e di maltrattamento, è di importanza fondamentale oggi più che mai, per portare a conoscenza gli stereotipi e fornire strumenti come alternativa all’utilizzo della violenza. È importante conoscere strumenti educativi, tecniche e strategie per incoraggiare il dialogo e sviluppare un contenimento gentile delle emozioni nelle relazioni all’interno delle dinamiche di potere tra i generi; così come è importante sviluppare capacità emozionali consapevoli e alternative ai comportamenti aggressivi, che portano giovamenti al singolo, alle coppie, alle famiglie ed una genitorialità più in equilibrio. Infine si parlerà di tanti spunti educativi dal mondo della letteratura, della mitologia greca, dell’arte e della poesia, dai quali trarre ispirazione, in quanto strumenti atti a stimolare la riflessione e aiutare le donne a valutarsi da se per andare oltre gli stereotipi ed esprimendo il proprio potere. La partecipazione all’incontro è gratuita.

g.m.