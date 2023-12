Il mondo in guerra raccontato da Gigi Riva

"Guerra chiama Guerra. Il mondo in bilico" è stato il tema della relazione dello scrittore e giornalista Gigi Riva nell’Interclub promossa dal Rotary Club Valle del Rubicone alla Locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano. Gigi Riva è stato nominato socio onorario del Rotary Club Valle del Rubicone nel giugno 2021 per avere contribuito in maniera significativa alla realizzazione del primo convegno rotariano distrettuale sulla violenza contro le donne. La serata è stata introdotta da Monica Morri presidente del Rotary Club Valle del Rubicone che ha presentato gli altri colleghi: Paola Battaglia Rotary Club Forlì, Daniele Carloni Forlì Tre Valli, Francesco Focaccia Cervia Cesenatico, Lalla Bertolozzi Cesenatico Mare, Gustavo Baronio Cesena Valle del Savio e Barbara Burioli di Cesena. Poi Gigi Riva ha parlato di questo terribile periodo di guerra, dopo avere fatto un excursus sulla storia della terra di Palestina e Israele: "Israele è stata aggredita tre volte ha subito tre intifade e dall’altra i Palestinesi un popolo da decenni sotto occupazione. La domanda è come si va avanti adesso. Altra soluzione non c’è se non quella di due Stati: Israele e la Palestina. Bisogna rimboccarsi le maniche e trovare leader adeguati e ricominciare a parlare: mandare via Netanyahu e trovare un ledaer per la Palestina".

Ermanno Pasolini