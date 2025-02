Il mondo moderno sospeso tra verità e finzione. Ma la realtà prima o poi si impone sulle illusioni

Nonostante l’opera sia stata scritta e ambientata in un contesto storico che pare ormai remoto, cioè nel Secondo dopoguerra, è tuttavia decisamente attuale, capace di rispecchiare dinamiche che appartengono all’essere umano in quanto tale.

Se in passato l’illusione scaturiva unicamente dalla propria ragione, in un momento in cui l’Italia si trovava smarrita, nella necessità di risanare le proprie ferite e ritrovare una luce che permettesse di lasciarsi alle spalle l’incubo doloroso della guerra, oggi ci troviamo in un presente soggettivo e personale, talvolta un po’ egoista, in cui non siamo mai soli con noi stessi, ammaliati dal mondo della tecnologia che mostra una realtà amplificata, ma filtrata e artefatta.

Spesso, grazie ai social media, ci costruiamo vite perfette e creiamo una versione migliore di noi per non confrontarci con le nostre insicurezze. Ciò porta a una vita in cui l’apparenza conta più della persona. Proprio come Calogero, ci sentiamo più al sicuro nella nostra gabbia, che ci protegge ma allo stesso tempo ci allontana dal vero.

Eppure, se avessimo il coraggio di usare il nostro terzo occhio senza nasconderci dietro uno schermo, se cominciassimo ad accettare le imperfezioni del mondo e le nostre, diventeremmo padroni di noi stessi e della nostra vita.