Il ‘mostro’ conosceva Cristina e oggi ha sessant’anni

Il cerchio si stringe attorno al presunto ‘mostro’. Quell’uomo sospettato delle violenze in parrocchia. E’ rimasto nell’ombra per trenta lunghi anni. Ha un nome e un volto noti (già da allora) agli ambienti della chiesa. Si tratta di un laico che, trent’anni fa, frequentava le parrocchie dell’Osservanza e di San Paolo. Emerge, da indiscrezioni, anche l’età. Una sessantina d’anni. Nel 1992 ne aveva poco meno di trenta. Conosceva Cristina. E l’ipotesi è che fosse legato anche a Chiara. Proprio dalle analisi dei resti di Chiara Bolognesi riesumati giovedì, e attraverso le più recenti tecnologie, potrebbero emergere delle tracce che porterebbero all’assassino. Almeno è quanto sperano gli inquirenti. Due destini tragicamente incrociati quelli di Chiara Bolognesi e Cristina Golinucci. I fatti sono di quelli che sconvolsero la comunità. Era il 1992. Il primo settembre Cristina, a 21 anni, sparì nel nulla e la sua macchina fu ritrovata nel parcheggio del convento dei frati cappuccini. Chiara Bolognesi sparì un mese e mezzo dopo a 18 anni e il suo corpo fu ritrovato senza vita nel fiume Savio, e il caso archiviato in fretta come suicidio. Le due ragazze frequentavano la stessa scuola (Ragioneria), la stessa parrocchia e la medesima associazione di volontariato (Avo), e forse (punto cruciale) conoscevano entrambe quell’uomo che potrebbe averle uccise. Due indagini parallele per omicidio contro ignoti sono state aperte dalla procura, e sollecitate dall’associazione Penelope. "Già nel 2010 – dice l’avvocatessa Barbara Iannuccelli che sostiene la famiglia Golinucci – fu depositata agli atti una relazione che designava il profilo di una persona legata alle due ragazze e venne indicata una pista da seguire. Si diceva che questa persona avesse molestato due giovani che frequentavano la parrocchia. Ma non si arrivò a niente. Ora si sta indagando sulla medesima persona che potrebbe avere ucciso sia Chiara che Cristina". I due episodi di violenze nei confronti di due giovani che frequentavano la parrocchia non furono mai denunciati. In un caso per paura, e nell’altro perché un prete sconsiglio alla madre di una ragazza violentata di raccontare l’accaduto. Il prete diceva che la giovane si era inventata tutto.

Annamaria Senni