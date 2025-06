Il motivatore di atleti e businessmen. Al Custodisca arriva Livio Sgarbi

Livio Sgarbi è il protagonista della serata evento che si terrà domani alle 21 al Custodisca, il nuovo hotel Evolution di Cesenatico. È l’occasione per incontrare il noto mental coach nel settore dello sport e del business, presidente di Ekis, un ente di formazione a livello nazionale. Sgarbi terrà un talk al Giardino Mondani nel quale spiegherà il suo "metodo" sviluppato in oltre 35 anni di esperienze e di lavoro sullo sviluppo personale. La partecipazione è gratuita su prenotazione allo 0547-672670, oppure recandosi direttamente al numero 90 di viale Cesare Abba nel centro di Cesenatico.

È lo stesso Livio Sgarbi ad anticipare questo ed altri contenuti dell’incontro: "Mi piace pensarlo come una sintesi di un lungo percorso di coaching, con atleti ed imprenditori che nella vita hanno deciso di non accontentarsi e di puntare più in alto. Stufi di lavorare come pazzi, di portare a casa risultati non all’altezza delle aspettative e di sentirsi insoddisfatti, assieme a loro ho sviluppato questo metodo pratico. Nel mio lavoro ho sempre cercato di aiutare le persone a creare la loro vita e dunque proverò a farlo anche nell’incontro di Cesenatico".

Il personaggio reso noto per essere il consulente di tanti vip e campioni, è stato il primo a scoprire l’importanza del ruolo del motivatore. "Quando sono partito con la mia attività di coaching, a metà degli anni Novanta, in Italia non c’era nulla in questo ambito. Ho combattuto per tanti anni contro i mulini a vento dell’indifferenza e del pregiudizio. Però io ho sempre saputo che era solo una questione di tempo e che, presto o tardi, la società si sarebbe resa conto della necessità di questa figura. Così, nei primi anni del nuovo millennio, ho frequentato una scuola per diventare coach e, da quel momento, ho deciso di sviluppare un mio metodo e di creare una scuola tutta mia. In questi anni abbiamo creato oltre mille coach certificati e, al di là dei successi personali, resta questa la soddisfazione più grande".

Sgarbi spiega perchè oggi una persona dovrebbe affidarsi ad un mental-coach. "La società di oggi ci vuole prestanti, veloci e, grazie al digitale, sempre iper connessi con il mondo del lavoro. In questo mondo dove non si stacca mai, oltre alla prestazione, sale anche il livello di stress e dunque tante persone faticano oggi a trovare il giusto equilibrio tra attività professionale e vita privata e familiare. A quel punto, emerge la necessita di farsi aiutare, di trovare un supporto che abbia le competenze per insegnarti delle strategie".

Giacomo Mascellani