Il Movimento 5S cambia: "Grillo si è staccato da noi"

Qual è la posizione del M5S nel territorio cesenate sulla diatriba tra Grillo e il Movimento? A rispondere sono i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi e quello provinciale Mauro Frisoni.

"Sabato e domenica – affermano – si è conclusa l’assemblea del Movimento 5 Stelle, un evento straordinario che abbiamo vissuto con entusiasmo e partecipazione. Siamo profondamente soddisfatti di ciò che questo grande processo democratico dal basso, unico in Europa, ha generato per il futuro del M5S. La nostra posizione è chiara: guardare avanti con rinnovata energia e determinazione".

Grillo è fuori e l’era del garante è finita?

"Beppe Grillo ha acceso la scintilla in molti di noi, e il suo ruolo di fondatore resta parte della nostra storia. Tuttavia, la nostra comunità ha deciso di tracciare un orizzonte politico chiaro e innovativo, e le scelte della fase costituente lo confermano. È evidente che il Garante si sia gradualmente distaccato dal Movimento negli ultimi tempi. Questo epilogo, con raccolta di firme e cavilli, ci dispiace profondamente e avremmo voluto evitarlo".

Come valutate la ripetizione del voto sulle modifiche statutarie? Pensate che l’esito sarà confermato?

"Siamo convinti che il nuovo voto, previsto da giovedì 5 a domenica 8 dicembre, non farà che confermare e rafforzare l’esito scaturito domenica scorsa. Gli umori e i commenti della nostra comunità in queste ore parlano chiaro: la strada è tracciata. L’invito a non votare è una contraddizione inaccettabile che andrebbe contro la nostra storia e i nostri valori fondanti. La scelta è già stata compiuta"

In cosa questo Movimento è nuovo rispetto al passato?

"Il processo costituente ha riscritto la visione, l’organizzazione e lo statuto del Movimento 5 Stelle. Ogni passo è stato votato per rispondere in modo più efficace alle sfide future. Invitiamo tutti a conoscere le nostre priorità programmatiche, l’organizzazione territoriale e il nuovo codice etico, per apprezzare il lavoro fatto. Abbiamo compiuto scelte coraggiose e tracciato un nuovo orizzonte politico".