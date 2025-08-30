Confronto senza acuti
Confronto senza acuti
30 ago 2025
GILBERTO MOSCONI
"Il municipio tornerà alla sua piena funzionalità"

Bagno di Romagna, investimento da 600mila euro. il sindaco Spighi: "Finalmente siamo pronti a mettere in campo azioni e risorse necessarie".

Per approfondire:

"Con grande soddisfazione annunciamo che, finalmente, siamo pronti a mettere in campo le azioni e le risorse necessarie per riportare il nostro palazzo municipale di piazza Martiri a San Piero in Bagno alla piena funzionalità". Lo comunica il sindaco, Enrico Spighi, che poi ricorda l’iter dell’intervento strutturale sul palazzo municipale nato negli anni ‘20: "E’ stato un percorso lungo e faticoso. Prima i lavori di miglioramento sismico, poi i rallentamenti imposti dalla pandemia e, infine, il forte aumento dei prezzi che ha complicato la chiusura del precedente cantiere. Nonostante tutto, non ci siamo mai fermati e oggi possiamo dire che siamo giunti al punto decisivo. Grazie al documento di indirizzo alla progettazione, approvato giovedì scorso in giunta, avviamo l’iter per il completamento delle opere interne e l’efficientamento energetico del municipio, con un investimento complessivo di oltre 600.000 euro, tra fondi comunali e risorse esterne". Spighi passa, poi, alla road map dei prossimi lavori: "Gli interventi non si limiteranno a restaurare sale storiche, completare gli interni e a rendere più efficiente l’edificio dal punto di vista energetico. Con la realizzazione della piattaforma elevatrice, il municipio diventerà finalmente accessibile veramente a tutti. In più, vogliamo che sia un luogo accogliente e vicino alle persone, con nuovi spazi pensati per la vita quotidiana: un baby care point per le famiglie, per allattamento e cambio pannolino, un’area per i giovani con coworking e una sezione della biblioteca dedicata a bambini, adolescenti e giovani adulti, ambienti che saranno messi a disposizione delle associazioni per laboratori, attività culturali e momenti di comunità. Non stiamo solo completando un edificio. Stiamo costruendo un municipio che diventi casa, piazza e luogo di incontro".

"Qualche settimana fa – conclude Spighi – ho letto di ’progetti dimenticati’. Non so se definirla incapacità di comprendere come si programmano e si allocano le risorse comunali, visto che in questi mesi abbiamo sempre aggiornato puntualmente sull’avanzamento dei lavori relativi al municipio ai consigli comunali, oppure se si tratti dell’ennesimo tentativo di disinformare e gettare discredito, un’abitudine che purtroppo pare sempre più frequente da parte dell’opposizione di centrodestra. Questo passaggio, invece, dimostra, che il municipio non è mai stato un progetto dimenticato".

