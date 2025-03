Il muretto di protezione a Valverde entro aprile

Entro aprile sarà completata la costruzione del nuovo muretto di protezione del lungomare di Valverde a protezione di viale Carducci, delle attività economiche e delle abitazioni. Si tratta di uno dei principali progetti di difesa dalle ingressioni marine, in un tratto di costa dove questi fenomeni sono sempre più frequenti, a causa dell’erosione e della subsidenza, il progressivo abbassamento del suolo dovuto a fattori naturali e cause antropiche, cioè l’azione di noi uomini, a partire dalla costruzione di edifici a ridosso dell’arenile. Il muretto progettato servirà a far da argine e a fronteggiare i frequenti sconfinamenti del mare e gli allagamenti sul lungomare nella prima parte di Valverde, dove ci sono stabilimenti balneari, attività economiche, la caserma dei carabinieri, la scuola regionale alberghiera e della ristorazione gestita dallo Ial Emilia-Romagna e centinaia di appartamenti distribuiti in diverse palazzine.

Del resto i cambiamenti climatici e gli episodi estremi legati a bombe d’acqua, tempeste e mareggiate, sono delle realtà con le quali dobbiamo confrontarci. Il progetto di cui stiamo parlando fa parte degli interventi dichiarati urgenti e riguarda nello specifico il tratto di lungomare Carducci compreso tra gli incroci con via Deledda e via Quasimodo. Il totale dell’importo dei lavori a base di gara ammonta 318.466 euro.

Ad aggiudicarsi la commessa è stato il Coir, il Consorzio Imprese Romagnole con sede a Cesena, che ha offerto un ribasso dello 0,5 per cento ed è stato l’unico a presentare una offerta al bando. Ad eseguire i lavori è la ditta Agb Costruzioni di San Giovanni in Marignano che aderisce al consorzio. Ricordiamo che per il muretto, termine diminutivo con cui in realtà si identifica un vero e proprio muro, erano stati stanziati 450mila euro da parte della regione Emilia-Romagna, nell’ambito del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi eccezionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre del 2022. Per la Regione e per il Comune di Cesenatico questo intervento fa parte delle priorità, dal momento che vi è la necessità di dare risposte ad un problema molto sentito.

La giunta comunale ha poi deliberato l’approvazione di uno studio di fattibilità, cui è seguito il progetto definitivo. Il muretto di Valverde sarà costruito in cemento armato e avrà un’altezza di un metro e mezzo sul piano strada, per una lunghezza di circa 420 metri. Da parte degli operatori turistici della zona e da parte degli stessi residenti, l’auspicio è che si faccia un’opera non impattante sul piano estetico e a regola d’arte, entro i tempi che sono quelli di un quartiere a mare dove si vive di turismo e vi sono esigenze precise.

Giacomo Mascellani