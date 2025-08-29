Il museo archeologico slitta ancora: "I lavori partiranno tra un anno"

Vedi Napoli e poi muori. O in alternativa, meno drammaticamente, vedi Sarsina e poi ti guardi intorno nel resto del territorio in cerca di raffronti. Il tema è quello del Museo Archeologico, che nel Comune dell’Alto Savio è attualmente sotto i ferri grazie a un finanziamento (in larghissima parte ministeriale) di un milione e 250.000 euro che consentirà agli spazi che ospitano reperti e capolavori del nostro lontano passato, di tornare a nuova vita a inizio 2026 (la data indicata è il 14 febbraio, San Valentino).

Anche Cesena ha un suo museo archeologico che a sua volta necessità di un profondo restyling. Se ne parla ormai da oltre 10 anni, ma alle tante parole, accompagnate da presentazioni ufficiali, rendering e aperture straordinarie al pubblico degli spazi attuali, al momento non stanno seguendo i fatti. Alla fine del 2024, l’amministrazione comunale aveva elencato un cronoprogramma che avrebbe dovuto vedere l’inizio dei lavori entro quest’estate e la loro conclusione per la fine del 2026. Non sarà così e a renderlo evidente è prima di tutti il fatto che l’estate sta finendo e di lavori non se ne vedono.

"In effetti – ha chiarito il sindaco Enzo Lattuca – il cronoprogramma è stato interessato da alcune variazioni: contiamo che la gara d’appalto esca entro fine anno e che i lavori vengano affidati entro l’estate del 2026 per poi essere ultimati in tempo per il Natale 2027". Un anno di ritardo, dunque. A patto che non ci siano ulteriori intoppi. E senza dimenticare il fatto che il progetto di riqualificazione del museo archeologico sta vivendo una annosa serie di vicissitudini che si protraggono da (troppo) tempo. "Alla base – ha aggiunto Lattuca – ci sono dati di fatto oggettivi che si riconducono a due filoni: il primo è legato all’assoluta priorità di portare a compimento gli interventi finanziati attraverso il Pnrr per ovvi motivi di rispetto scadenze previste (che sono inderogabili e vincolano all’ultimazione entro il 31 marzo 2026, pena la perdita del contributo, ndr). Di conseguenza i nostri uffici hanno concentrato le loro energie prima di tutto su quei progetti. C’è poi un secondo tema, che fa riferimento alla necessità di rivedere e aggiornare alcuni aspetti tecnici (non sostanziali) del progetto esecutivo. Ora però la strada è tracciata".

L’auspicio è ovviamente che sia la volta buona anche perché un anno di ritardo sui tempi annunciati pochi mesi fa non è poco, tanto più che dietro l’angolo c’è anche il tema della candidatura (congiunta con Forlì) a ‘Capitale della Cultura 2028’, in relazione alla quale poter mettere sul piatto anche un museo tutto nuovo non è certamente un argomento secondario. In attesa di sviluppi, si resta agli annunci: il museo sarà inserito nel percorso di visita della Biblioteca Malatestiana e sarà diviso in 11 sezioni tematiche arricchite dalla presenza di innovative strumentazioni tecnologiche in grado di rendere la visita più accattivante. Saranno esposti, tra le altre cose, i Missoria, il mosaico rinvenuto in via Strinati che riproduce una pantera e della ‘Venere di Borello. Alcune pavimentazioni a mosaico verranno collocate a terra, ci saranno sezioni ‘sensoriali’ e l’esperienza di visita sarà impreziosita dalla qualità degli spazi, che verranno ridisegnati. Il costo dell’intervento è stimato in 2.890.000 euro. Le premesse per realizzare anche in città un museo di qualità, magari da abbinare a un percorso di visita che comprenda pure le sale sarsinati nell’ottica dei tanti progetti comuni che già ora uniscono Cesena e la vallata, dunque ci sono tutte. E non da oggi. Ma ora più che mai serve passare ai fatti.