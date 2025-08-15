Il museo del passato con 13mila visitatori

Oltre seimila articoli in mostra nel ‘Museo del territorio’ di Longiano sito in via Giannini al confine con la piazza Malatestiana, nel cuore storico del paese. Il museo è sito in locali di proprietà del comune dove un tempo c’era l’asilo Regina Margherita gestito dalle suore. Dopo la guerra diventò l’ospedale di Longiano, poi di nuovo asilo gestito sempre dalle suore fino agli anni ’70. Nel 1987 i locali furono dati in comodato gratuito a un gruppo di appassionati di attrezzi degli artigiani, ma soprattutto dei contadini del territorio. Da anni a gestire il museo, allestito su due piani per oltre 300 mq è Giorgio Bettucci, 83 anni, che abita a 50 metri, pensionato, coniugato, tre figli e una nipote, che lo tiene aperto ogni sabato, domenica pomeriggio e festivi. Durante la settimana è aperto per scuole e gruppi.

Giorgio Bettucci quando è iniziata questa sua passione?

"Nel 1984-85 iniziai a raccogliere le vecchie fotografie di Longiano passando casa per casa. Fatte le riproduzioni restituivo gli originali. Lì iniziò l’idea del museo".

Come è nata l’idea del ‘Museo del territorio’?

"Quando riportavo le cartoline alla gente, molte persone mi dicevano che avevano tante cose vecchie e che non sapevano dove metterle. Così iniziai a raccogliere di tutto, ma non sapevo dove sistemarle. Ne parlai con l’allora sindaco Giuseppe Canali che intelligentemente capì l’importanza di non distruggere la memoria della storia di Longiano e addirittura mise a disposizione un locale con l’affitto pagato dal Comune".

Il museo?

"Sì stava nascendo il museo. Una volta liberato l’ex asilo, il Comune mi autorizzò a portare tutto qua dentro e da 38 anni staziono qui, la mia seconda casa".

Viene molta gente a visitare questo luogo d’altri tempi?

"L’ingresso è libero e nel 2024 abbiamo avuto circa 13mila visitatori dei quali ben 8mila durante il periodo natalizio in quanto all’interno facciamo il presepe meccanico".

Gli oggetti in mostra sono tutti i suoi?

"Una piccola parte. Gli altri sono di 394 famiglie che li hanno portati qui perché non fossero distrutti, ma rimangono di loro proprietà. Ogni tanto li vengono a vedere e questo è per me una soddisfazione enorme. Qui non c’è mercato. Nulla si vende o si compra. Questo serve per non cancellare il passato senza il quale non ci può essere futuro".

Quali sono le opere più ammirate?

"Sono gli oggetti che erano in casa o nella stalla, dal ‘prete’ o ‘suora’ che si mettevano per scaldare il letto, alla ‘loma’ a petrolio, ai treppiedi del camino sopra i quali si mettevano tegami e paiolo per l’acqua o la polenta, agli arnesi per la tessitura. Poi gli attrezzi di falegnami, fabbri, muratori, quando facevano tutto a mano. Io ho sempre fatto il falegname e tutti i miei attrezzi sono qui".

Come fa a conservarli?

"Tutti gli oltre seimila oggetti in mostra sono stati restaurati e annualmente vengono curati per difenderli da tarli e ruggine, i nostri nemici".

Gli ultimi arrivi?

"Ci sono 38 macchine fotografiche dagli anni ‘50 agli ‘70 del Museo nazionale della fotografia di Brescia che erano doppioni. Poi abbiamo che una cella nel Rifugio Bellico che attarversa il monte di Longiano, con pezzi delle ultime due guerre".