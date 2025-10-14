Il Museo della città mai realizzato: "Gli spazi espositivi frammentati sono il nostro punto debole"

"Di un luogo dove i musei della città convergano, Cesena candidata capitale della cultura ha molto bisogno". Lo afferma l’ex dirigente a Urbanistica e Cultura del comune di Cesena, architetto Giampiero Teodorani, tra gli intellettuali battitori liberi che negli anni hanno espresso critiche e sollecitazioni sulle politiche culturali della città, fuori dal pensiero dominante.

Teodorani, lei parla ancora del Museo della città? "E di che altro? Mica si è fatto". Ma è derubricato da più lustri dalla agenda politica. "Una delibera approvata dalla giunta Conti nel 2006, dopo che qualche anno prima il Comune aveva acquisito i locali di Sant’Agostino farci per il Museo della città, indirizzava verso il sistema museale dando unitarietà alle proposte espositive".

Vent’anni fa, Lattuca al liceo. "I locali sono ancora lì e le giunte hanno avuto una continuità politica. C’è ancora bisogno di dare unitarietà al nostro sistema museale". Non le paiono valorizzate le nostre proposte espositive? "In molti casi no, alcuni musei si trovano anche in luoghi non idonei, come quello dell’agricoltura alla Rocca Malatestiana e il povero museo Fracassi rinchiuso nei locali del Conservatorio. Parliamo del Museo Archeologico chiuso da sette anni?".

Lavori slittati al 2026. "L’errore è a monte. Bisognava rinunciare a ristrutturarlo, riducendone gli spazi e esponendo a rotazione il patrimonio conservato dal Gruppo Archeologico nel deposito a San Domenico". Ma sarà fatto il nuovo museo. "E sarà la pietra tombale del museo della città che avrebbe dovuto iniziare proprio dalla rappresentazione più antica dell’insediamento nel cesenate".

E gli attuali spazi del museo? "Da utilizzare in funzione della Biblioteca antica, quale introduzione all’epoca malatestiana e alla narrazione delle modifiche del complesso conventuale francescano dal 1300 a oggi". Un percorso didattico? "Esatto, per comprendere e apprezzare appieno la grandezza dell’aula del Nuti occorre un itinerario di avvicinamento".

A fine 2026 o giù di lì nuova Pinacoteca a palazzo Oir. Bene? "Un errore". Anche quella? "Andava ampliata la pinacoteca comunale utilizzando gli spazi dell’ex Corelli. Nella nuova a palazzo Oir non ci sarà spazio per molti dipinti". E cosa mettere a palazzo Oir? "Un bel museo sul Novecento".

Il Centro Cinema dov’è? "Quel che resta è alla Malatestiana, a discapito della sistemazione dei depositi librari". E che fare del San Biagio? "Recuperarlo come polo delle arti visive, partendo proprio dal Centro Cinema". Concorda almeno che la Grande Malatestiana è il fulcro socio-culturale cittadino? "Mi sono sempre schierato contro l’idea, retaggio degli anni Settanta, di Malatestiana centro culturale polivalente".