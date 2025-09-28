Il musical di Pinocchio messo in scena da Liberamente

La Compagnia cesenate LiberaMente Aps riporta in scena la magia di "Pinocchio-Il musical" al Teatro Bogart, venerdì 3 ottobre alle 20.30 e sabato 4 alle 15.30, e in replica alle 20.30. Si tratta di una versione amatoriale che la compagine ha già rappresentato e ripropone a richiesta del pubblico. La possibilità di portare quella versione di "Pinocchio" sul palco, viene dalla licenza concessa dalla Compagnia della Rancia, che ha prodotto lo spettacolo di e con la regia di Saverio Marconi.

La Compagnia LiberaMente ha affidato la regia della propria messa in scena alla professionista Beatrice Buffadini, coadiuvata da Giorgio Camandona. Un gioco di ledwall e proiezioni è parte integrante delle scenografie di Carmine Montella, costumi di scena di Anna Greco.

"Pinocchio non ha età – commenta la coordinatrice del gruppo Alessia Pantanella -: continua a parlare ai cuori di grandi e piccoli, perché non è solo un burattino, ma un bambino perennemente in lotta per diventare vero, come tutti gli altri, in carne ed ossa. È il simbolo della contrapposizione tra verità e menzogna, tra realtà e magia, tra buoni sentimenti e trappole. Nella realtà che viviamo, spesso sfuggente e talvolta mascherata, è facile calarsi nei suoi panni per sfuggire alla verità. E allora è lecito domandarsi: ‘ma quale Pinocchio siamo?’ e ‘cosa possiamo fare per migliorare?’

I biglietti sono acquistabili online su ticketsms.it, oppure contattando i numeri 338 3361410 - 346 6794104.

r.c.