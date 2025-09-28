Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaIl musical di Pinocchio messo in scena da Liberamente
28 set 2025
RAFFAELLA CANDOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Il musical di Pinocchio messo in scena da Liberamente

Il musical di Pinocchio messo in scena da Liberamente

La Compagnia cesenate LiberaMente Aps riporta in scena la magia di "Pinocchio-Il musical" al Teatro Bogart, venerdì 3 ottobre alle...

La Compagnia cesenate LiberaMente Aps riporta in scena la magia di "Pinocchio-Il musical" al Teatro Bogart, venerdì 3 ottobre alle...

La Compagnia cesenate LiberaMente Aps riporta in scena la magia di "Pinocchio-Il musical" al Teatro Bogart, venerdì 3 ottobre alle...

La Compagnia cesenate LiberaMente Aps riporta in scena la magia di "Pinocchio-Il musical" al Teatro Bogart, venerdì 3 ottobre alle 20.30 e sabato 4 alle 15.30, e in replica alle 20.30. Si tratta di una versione amatoriale che la compagine ha già rappresentato e ripropone a richiesta del pubblico. La possibilità di portare quella versione di "Pinocchio" sul palco, viene dalla licenza concessa dalla Compagnia della Rancia, che ha prodotto lo spettacolo di e con la regia di Saverio Marconi.

La Compagnia LiberaMente ha affidato la regia della propria messa in scena alla professionista Beatrice Buffadini, coadiuvata da Giorgio Camandona. Un gioco di ledwall e proiezioni è parte integrante delle scenografie di Carmine Montella, costumi di scena di Anna Greco.

"Pinocchio non ha età – commenta la coordinatrice del gruppo Alessia Pantanella -: continua a parlare ai cuori di grandi e piccoli, perché non è solo un burattino, ma un bambino perennemente in lotta per diventare vero, come tutti gli altri, in carne ed ossa. È il simbolo della contrapposizione tra verità e menzogna, tra realtà e magia, tra buoni sentimenti e trappole. Nella realtà che viviamo, spesso sfuggente e talvolta mascherata, è facile calarsi nei suoi panni per sfuggire alla verità. E allora è lecito domandarsi: ‘ma quale Pinocchio siamo?’ e ‘cosa possiamo fare per migliorare?’

I biglietti sono acquistabili online su ticketsms.it, oppure contattando i numeri 338 3361410 - 346 6794104.

r.c.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaTeatro