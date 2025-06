Il musicista Pacini campione di ballo con la compagna Mina Sgobba

David Pacini e Mina Sgobba non sono solo uniti nella vita, ma anche nell’attività sportiva e in modo particolare nel ballo, che poi è una disciplina sportiva. Sono appena tornati da Loutraky in Grecia dove si sono svolti i CSIT World Sport Games. E dove loro il 7 giugno hanno vinto la medaglia d’oro classificandosi primi nella disciplina del ballo folk romagnolo.

David Pacini, di Ponte Uso frazione di Sogliano al Rubicone, fisarmonicista, trombettista, cantante, 52 anni, da 45 anni calca i palcoscenici italiani, ha una sua orchestra e l’estate 2025 piena di serate e spettacoli in giro per l’Italia. David Pacini si innamorò della fisarmonica a soli sette anni. La sua carriera in questi 45 anni è stata costellata di successi, ma anche di continui cambiamenti. Dice che se si canta il liscio bisogna anche saperlo ballare.

David Pacini ha anche suonato con gruppi che non facevano liscio. Però poi è sempre tornato alle origini. Nelle sue serate ha inserito "Romagna Mia" nella versione del maestro Carlo Venturi, molto ostica da eseguire con la fisarmonica e ha una particolare predilezione per i brani melodico-sentimentali. La gente si commuove ancora quando Pacini nelle sue serate scende dal palco e va in mezzo al pubblico proponendo brani evergreen tipo Mamma di Claudio Villa, Granada, I migliori anni della nostra vita, Il silenzio di Nini Rosso.

e. p.