Il Napoli Fans Club:: "Maradona nel cuore"

Il Napoli Fans club con sede a Martorano è stato ospite con 70 soci della pizzeria ristorante ’La Coccinella’ di Savignano. Presidente è Luigi Russo originario del quartiere di Poggioreale e a Cesena dal 1999.

Quando è nato il Club?

"Ufficialmente nel 2015, anche se erano circa due anni che ci incontravamo in occasione delle partite degli azzurri".

Quanti soci ha?

"Circa 80 e prevediamo di sfondare a breve quota 100. Per la maggior parte i soci sono cesenati, ma ci sono anche tifosi di Forlì, Forlimpopoli, Ravenna, Valle del Rubicone e riminese".

Andate allo stadio?

"Quando è possibile c’è sempre una delegazione del club che va a sostenere la squadra. Per gli altri c’è la sede di Martorano con due saloni con maxischermo e proiettore e la ’Scugnizzeria’ dove ci sono giochi per bambini".

Maradona è sempre nel cuore?

"Sempre. La sua faccia stilizzata è impressa sulle nostre maglie dal lato del cuore".

Quanti giorni di festa avete fatto per lo scudetto?

"Ce la siamo goduta partendo dalla sede il giorno della vittoria e proseguendo con i caroselli di auto a Forlì. Poi siamo andati direttamente a Napoli chi allo stadio e chi per le strade".

Come vedete il Napoli oggi?

"Per ora al di sotto delle aspettative. Il nostro posto è stare in testa alla classifica, perchè la squadra c’è e non può avere dimenticato come si gioca".

Vi piace il nuovo allenatore?

"Sì, quello che sostituirà Garcia, chiunque sia. Scherzi a parte, siamo rimasti delusi. Crediamo che Garcia possa fare di più con il materiale che si ritrova. Per chi vuole entrare nel club può contattarci al 331-4313927 o 331-7176463. C’è solo una condizione: essere di fede partenopea a prescidere dalla città di nascita e dove si abita. Il nostro motto è ’Passione e aggregazione’".

Ermanno Pasolini