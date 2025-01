"Il Natale al mare va promosso in estate"

L’associazione degli albergatori di Cesenatico fa un bilancio del Natale al mare: "Gli eventi sostenuti dall’amministrazione comunale – dice il presidente Alfonso Maini –, hanno attratto un numero significativo di turisti, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. In seguito ad un’indagine condotta presso le strutture ricettive nostre associate, possiamo affermare che i risultati del periodo che va dal Natale all’Epifania sono stati complessivamente positivi. Tuttavia, è emerso che a Capodanno l’occupazione è stata del 70-80 percento, in calo rispetto agli anni precedenti, dove il soggiorno minimo era di 2-3 notti. Sono state registrate più presenze prima del Capodanno e all’Epifania, dove tutti ci aspettavamo tante presenze, essendoci un bel ponte, negli alberghi si sono visti pochi turisti. Quest’anno abbiamo assistito a prenotazioni dell’ultimo minuto, una maggiore disponibilità di camere anche per una sola notte, mantenendo tariffe simili a quelle dello scorso anno, nonostante l’aumento dei costi delle materie prime e del personale". Maini chiede una svolta nei piani di promozione turistica: "Questo dato fa riflettere e soprattutto evidenzia ancora una volta che bisogna avviare la promozione con più ampio anticipo; già in estate bisogna promuovere il Natale nelle nostre strutture ed alzare sempre più l’asticella. Un aspetto significativo evidenziato dalla nostra indagine è il cambiamento nei flussi turistici. Sebbene il numero di visitatori sia stato buono, una parte consistente di essi proviene da comuni limitrofi, per ammirare il suggestivo Presepe, visitare il Museo della Marineria e passeggiare tra i mercatini di Natale. Questo dimostra che Cesenatico continua a essere una meta ambita per le gite giornaliere. Detto questo, noi ci complimentiamo con l’amministrazione comunale per il lavoro svolto, in particolare per il successo dell’inaugurazione del Presepe e degli eventi legati all’Epifania, che hanno suscitato grande interesse e partecipazione. È fondamentale però continuare a promuovere il nostro scenario Natalizio unico sulla riviera, ma ampliato e arricchito, coinvolgendo di più le zone limitrofe, che hanno visto anche l’arrivo di turisti stranieri, segno di un crescente interesse verso la nostra destinazione".

Il presidente Maini di Adac Federalberghi, che gestisce cinque strutture ricettive, di cui tre a Bologna e due a Cesenatico, è fra i 77 imprenditori aperti a Natale e crede nella possibilità di lavorare anche in inverno: "In conclusione posso affermare che il periodo Natalizio a Cesenatico può diventare molto interessante per chi desidera aprire le proprie strutture ricettive e non solo".

Giacomo Mascellani