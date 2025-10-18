Il neo comandante dei carabinieri. Mischitelli ricevuto in Comune

Ieri mattina, il sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi, ha ricevuto in Comune il nuovo comandante dei carabinieri, Davide Mischitelli, accompagnato dal Comandante della compagnia di Cesenatico, il maggiore Massimiliano Iori. Il maresciallo Mischitelli, 27enne di origini laziali, laureato in scienze giuridiche della sicurezza a Firenze, ha prestato precedentemente servizio nel capoluogo toscano e da poco ricopre il ruolo di comandante in sede vacante della stazione dei carabinieri di San Mauro Pascoli, a seguito del trasferimento del comandante Pasquale Falco.

Il neo comandante si è detto molto felice di assumere questo incarico e ha assicurato la sua volontà di continuare e consolidare la collaborazione con l’amministrazione comunale, con le altre forze dell’ordine e con i cittadini sammauresi. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Saluto con soddisfazione la nomina del maresciallo Davide Mischitelli a comandante della stazione dei carabinieri di San Mauro Pascoli. Il comandante, già in questi primi mesi di servizio, si è dimostrato estremamente attento alla nostra comunità e alla collaborazione nell’interesse della serenità e della sicurezza dei cittadini sammauresi. Mi complimento e gli auguro buon lavoro".