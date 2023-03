Il nido d’infanzia ’Coccinella’ è stato promosso a pieni voti

Promosso a pieni voti. Le famiglie con bimbi che frequentano il nido d’infanzia ’Coccinella’ di Savignano promuovono il servizio. Il test, sottoposto nelle scorse settimane all’attenzione dei genitori con figli inseriti nella storica struttura savignanese, ha riscontrato una partecipazione del 70% delle famiglie. I dati emersi tracciano un profilo di qualità molto soddisfacente, a partire dal sostegno alla genitorialità. Alla voce "sentirsi accolti" l’81,13% ha risposto con "molto adeguato". La voce "competenza del personale nella relazione con le famiglie" ha totalizzato un 77,3% di "molto adeguato". Analogo riscontro per l’ "ascolto e sostegno alle problematiche educative delle famiglie" con il 77,3 % di "molto adeguato".

Il quesito "quando parlate con le educatrici di problemi che riguardano il vostro bambino vi sentite ascoltati" ha ricevuto l’81,1% di "molto adeguato". I genitori esprimono soddisfazione anche rispetto alle attività educative proposte ai bambini e riconoscono lo sviluppo di competenze avvenuto per mezzo della frequenza al nido. Il questionario indagava anche la voce personale, percepito come molto competente nella relazione con i bambini. Più che notevoli infine i risultati delle valutazioni di mensa e menu. Dice Nicola Dellapasqua vicesindaco di Savignano (foto): "L’eccellenza del nostro nido d’infanzia trova ancora una volta conferma e le famiglie non esitano a riconoscerlo. Viene promossa la scelta strategica dell’Amministrazione di investire sul servizio pubblico del nido, implementandone i numeri, che sono passati dai 66 posti dell’anno scolastico 20152016 agli 83 di oggi".

Ermanno Pasolini