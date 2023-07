Il nodo degli argini insufficienti "Un ‘buco’ anche nella sponda sinistra"

di Paolo Morelli

"Ho letto con interesse il vostro articolo del 6 luglio il cui avete evidenziato alcune criticità dell’argine destro del fiume Savio, ma una situazione analoga si è verificata sull’argine sinistro, a valle del Ponte Vecchio. Venite in via Pesaro a vedere cosa è successo". Inizia così una mail che ci ha inviato Paolo Donati, un pensionato che vive da pochi anni a Cesena, ma è molto attento a quel che accade nel territorio.

In effetti all’inizio di via Pesaro, in corrispondenza con la rampa d’accesso alla pista ciclabile che corre sull’argine verso il Ponte Nuovo, per un tratto di una ventina di metri il livello dello stesso argine è ribassato di almeno un metro. È da lì che è uscita l’acqua del Savio, si è incanalata in via Pesaro prendendo forza e velocità per la discesa e ha seminato distruzione nella via e in tutta la zona circostante. La cosa è testimoniata da un video girato con un telefonino all’ora di pranzo da un abitante della casa vicina, dal quale abbiamo tratto la foto che pubblichiamo. Nel video si vede una persona vestita di giallo, presumibilmente un volontario della Protezione Civile, che sorveglia il livello del fiume, e appena inizia l’esondazione si allontana. Secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale, avrebbe dovuto avvisare gli abitanti della zona della situazione di pericolo, ma i residenti sostengono che ciò non è avvenuto.

"Sarebbe bastato - prosegue Paolo Donati - che avessero messo una barriera di sacchi di sabbia alta 50 centimetri e che avessero rimosso i tronchi e i detriti che ostruivano le arcate del Ponte Nuovo lasciando defluire l’acqua che probabilmente non sarebbe successo nulla. Invece è stato devastato un intero quartiere, ci vorrà molto tempo prima che le cose tornino come prima".

L’esempio più eclatante della devastazione in via Pesaro è la palestra Champions: la violenza dell’acqua ha sfondato gli infissi del piano terra, ha invaso i locali interrati dove c’erano i vani tecnici: caldaie, quadri elettrici, attrezzature sportive, centro estetico con sauna e altro ancora. La palestra è già riaperta, nei locali al primo piano, ma ancora non c’è l’acqua calda per le docce. I clienti la frequentano lo stesso.

"Quel che preoccupa me e le altre persone che vivono qui e hanno dovuto lasciare le proprie case - conclude Paolo Donati - è il fatto che, a distanza di quasi due mesi dall’alluvione, nessuna abbia ancora pensato a mettere mano almeno ai punti che si sono dimostrati più critici come la porzione di argine ribassata dalla quale è uscita l’acqua in via Pesaro. Per rialzare l’argine e mettere in sicurezza un’ampia zona densamente abitata basterebbe una decina di camion di terra e le macchine per sagomare l’argine e compattarlo, per una spesa di poche migliaia di euro. Tutti dicono che eventi meteorologici di questo tipo saranno sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, dobbiamo aspettare un’altra alluvione per vedere un intervento semplice e poco costoso da parte delle amministrazioni pubbliche? Nei giorni dell’emergenza abbiamo fatto il possibile e l’impossibile anche grazie all’aiuto di tanti volontari, e ancora stiamo lavorando duramente. È ora che anche le amministrazioni pubbliche si diano da fare, senza aspettare la manna dal cielo".