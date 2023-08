Il nodo della ricostruzione "Il governo scongeli subito 1,2 miliardi e li dia agli alluvionati"

di Emanuele Chesi

Sindaco Enzo Lattuca, prima il Covid poi l’alluvione: si sarebbe mai aspettato una legislatura con due emergenze così grosse?

"Qualche giorno fa mi tornavano in mente i versi di Guccini: ‘Ma se avessi previsto tutto questo...’. Mettiamoci anche la guerra e il caro energia. Inimmaginabile. Detto questo, fare il sindaco è bellissimo, non mi è certo passata la voglia, anzi. Cesena è una grande città, non come dimensioni ma come spirito dei cittadini. In questo periodo mi hanno dato grande forza. Poi lo so che il sindaco è un parafulmine, lo sfogo in un momento duro ci sta".

Tante emergenze hanno provocato ritardi nel programma della giunta?

"Più che altro sono cambiate le priorità. Bisogna però ammettere che con il Pnrr ci sono tante altre opportunità di investimenti. L’emergenza non sarà un alibi in campagna elettorale".

Torniamo all’alluvione: c’è una feroce polemica tra Bonaccini, voi sindaci e il governo sui fondi stanziati. Così non si rischia di disorientare i cittadini?

"I cittadini e le imprese alluvionate sanno qual è la verità. Tre mesi dopo il disastro stiamo ancora aspettando i fondi promessi. Intendiamoci, per quanto riguarda i lavori pubblici la gradualità ci sta. Si avviano i cantieri poi man mano coi soldi che arrivano si pagano le ditte. Ma per gli indennizzi alle persone la velocità è fondamentale. Sennò chi ha avuto la casa disastrata se ha soldi in banca parte coi lavori e poi, in futuro, magari vedrà i risarcimenti. Ma chi non ha i soldi disponibili, senza l’aiuto immediato dello Stato non può far nulla. Sono sconcertato. Sembra che da parte del governo ci sia il tentativo di rimuovere il problema dell’alluvione. Non ne parlano neppure".

Parliamo di dati concreti. Il governo dice che ha stanziato 4,5miliardi. A Cesena quanti soldi sono arrivati?

"La premier Meloni ha promesso indennizzi sul 100% dei danni. Voglio crederle. Ma finora al Comune, come ha dichiarato l’assessore Acerbi, sono arrivati solo 83mila euro per l’emergenza. Quanto agli indennizzi ai cittadini, oltre 1500 bonifici da 3mila euro per iniziativa della Regione e del dipartimento della Protezione civile nazionale. Il Comune poi ha anticipato le spese di affitto per gli sfollati".

Avete chiesto una diversa destinazione dei fondi stanziati.

"Nel decreto alluvione di giugno sono previsti 1,2 miliardi di euro per interventi a sostegno dell’export e per la cassa integrazione delle ditte danneggiate. Ma ne sono stati usati una frazione minima. Così non servono veramente ai bisogni urgenti del territorio. Abbiamo proposto di ‘scongelarli’ e destinarli immediatamente agli indennizzi per i cittadini. Nessuna risposta".

Parliamo sempre di fondi pubblici, ma in riferimento alla riqualificazione della zona stazione ferroviaria. Il progetto è stato depennato dai finanziamenti del Pnrr, perché?

"Confesso di non aver capito cosa vuol fare il governo. La rigenerazione della stazione è stata tolta dai fondi Pnrr perché, insieme ad altri progetti, il governo temeva una bocciatura europea. Ma ci assicurano che i finanziamenti arriveranno da altre fonti. Per noi non cambia, ma così qualcuno ci perderà".

L’alluvione ha posto il problema della dotazione di casse d’espansione per ridurre la piena dei fiumi. Il piano del Comune di Cesena prevede che le opere vengano realizzate dalle aziende concessionarie delle cave come oneri urbanistici, al termine della loro attività, ma con tempi molti lunghi. Alla luce dei fatti, non è necessario intervenire con più celerità?

"Il solo piano degli interventi del Savio costa 50 milioni di euro. Cinque per il rio Marano. In generale si tratta di una scala di spesa non alla portata delle sole casse comunali. L’intervento sul Cesuola è stato fatto grazie alla Regione. Tuttavia è un tema cruciale che va affrontato con il generale Figliuolo".

Alcuni cittadini hanno lamentato di non essere stati avvertiti in tempo dell’esondazione. Era possibile essere più espliciti e dire chiaramente di abbandonare le case?

"Dalle 14.45, quando siamo stati allertati della possibilità di esondazione del Savio nel tratto urbano, alle 15.30 quando il fiume ha iniziato la tracimazione è passata meno di un’ora. Abbiamo fatto il massimo, tuttavia dobbiamo preparaci per fare ancora di più con sistemi di allerta automatica".

Il prossimo anno ci sono le elezioni amministrative e lei si ricandida. La formula politica della giunta si allargherà?

"Intanto il centrosinistra, a differenza del centrodestra, è già pronto con un’alleanza e un candidato sindaco. Nei prossimi mesi apriremo il confronto alle altre forze politiche non di centrodestra".

Ci sarà un’alleanza col Movimento 5 Stelle?

"Il confronto elettorale ormai è bipolare ovunque. Il M5S si è alleato con la sinistra in molte zone. A Cesena non ha mai dimostrato di voler intraprendere questa strada, ma siamo aperti. Auspico un’alleanza più ampia dell’attuale e una giunta pluralista".