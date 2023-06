Il Noi Lounge cala un tris di concerti

Tre concerti in tre giorni è la proposta del Noi Lounge Music Club, il locale , sul lungomare di Cesenatico. Si parte domani alle 21.30, col jazz bossa nova di Rossella Cappadone in "Play Jazz Standards", un nuovo progetto della cantante premiata, nel 2022, come migliore voce jazz al "Johnny Raducanu International Jazz Festival" in Romania. La cantante si esibirà in quartetto accompagnata da Alessandro Altarocca al pianoforte, Tiziano Negrello al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria. Venerdì sera, alle 22, torna al Noi Lounge Music Club il Lazzanni Trio. La proposta musicale è questa volta un connubio di vari stili musicali, cambi repentini di genere, capaci di arrivare a un brano pop e, subito dopo, proporre musica classica. Il trio interpreta successi di Corea, Brubeck, Ellington, Rollins e Coltrane, senza dimenticare l’ironia di questa band, che gioca e si diverte con il pubblico attraverso citazioni di melodie divertenti e canzoni popolari, interagendo con gli appassionati. E’ l’occasione per vedere esibirsi dal vivo Marco Lazzarini al sax tenore, Stefano Nanni all’organo e Gianluca Nanni alla batteria. La sera di sabato, sempre alle 22, il tema centrale dello spettacolo sarà invece centrato sulle dive del cinema, con il Nicoletta Fabbri Quartet in "Divas in jazz". Da Marilyn Monroe a Audrey Hepburn e Ingrid Bergman, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren e ancora Anna Magnani e Giulietta Masina; si spazia dalle dive del cinema nazionale e internazionale, proponendo le melodie che sono entrate a far parte della storia delle pellicole più amate. Sul palco la cantante Nicoletta Fabbri sarà accompagnata da Stefano Travaglini al contrabbasso, Stefano Paolini alla batteria e Gabriele Zanchini al pianoforte.

Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i tavoli telefonando al 328 7723203, oppure rivolgendosi direttamente al locale. Il calendario estivo del Noi Lounge Music Club di Cesenatico proseguirà anche nelle settimane successive, sempre per la direzione artistica di Fabio Nobile. Il successivo appuntamento sarà giovedì 15 giugno con il Petretti –Fariselli 4et, che vedrà protagonisti Fabio Petretti al sax tenore, Alessandro Fariselli al sax tenore, Nico Menci, Paolo Ghetti al contrabbasso e lo stesso Fabio Nobile alla batteria. Il 16 giugno sarà la volta dei Montefiori Cocktail, mentre il 17 giugno si terrà il concerto di Gloria Turrini e Mecco Guidi. Dopo le esperienze marcatamente jazz dello scorso inverno e della primavera, prosegue dunque la stagione live del Noi Lounge Music Club, con musicisti ed altri artisti di successo, che propongono anche altri generi musicali.

Giacomo Mascellani