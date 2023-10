Il Noi Lounge cala un tris di concerti

Oggi inizia una tre giorni di concerti che vedranno protagonisti Manuel Petti e Domenico Mancini, Sergio Casabianca e i Ridillo, nell’ambito della rassegna del Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Questa sera, alle 21, lo spettacolo apripista è quello del duo formato da Manuel Petti alla fisarmonica e Domenico Mancini al violino, i quali percorreranno un viaggio musicale che attraverserà le diverse culture del mondo, per un repertorio variegato e suggestivo, impreziosito da improvvisazioni estemporanee, per creare un’atmosfera emozionante ed intrisa di magia. Saranno proposti brani di noti autori, quali Pascoal, Lagrene, Parker, Piazzolla, Sivuca e lo stesso Petti. Domani sera alle 22, salirà sul palco Sergio Casabianca, per un appuntamento che unisce il comico alla musica, di cui lo stesso Casabianca ne è ideatore, autore dei testi e brillante mattatore. È un monologo di grande ironia, in cui si alterneranno i viaggi nei ricordi d’infanzia ai racconti e alle considerazioni più attuali, sempre mirati a strappare al pubblico tante risate, ma anche riflessioni sincere. È uno spettacolo semplice nel senso più genuino del termine, perché è proprio nella semplicità che si può ritrovare il divertimento autentico e spontaneo, caratterizzazione da una narrazione ricca di verve. Sabato, sempre alle 22, la scena sarà invece tutta per i Ridillo, una storica band unica nel suo genere, che mischia abilmente Funky, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può assolutamente lasciare indifferenti. L’arguzia, l’allegria, l’ottimismo e anche l’ironia sprigionate dai testi delle canzoni dei Ridillo, riescono a creare un’amalgama con quelli delle cover che scelgono di riproporre, tanto da farle sembrare scritte apposta per loro. L’ingresso per assistere ai concerti costa 19 euro incluso un drink. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma. Essendo i posti limitati, la prenotazione è obbligatoria. Giacomo Mascellani