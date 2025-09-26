Il nome di Amadori torna sulle maglie

Il Cesena ha annunciato ieri che il Gruppo Amadori sarà il nuovo back sponsor della prima squadra bianconera per le prossime due stagioni. Per l’azienda agroalimentare cesenate si tratta di un ritorno sulle divise del Cavalluccio, consolidando uno storico legame tra il Club e Amadori. Fondata a San Vittore di Cesena nel 1969, il Gruppo Amadori rappresenta uno dei principali leader del settore agroalimentare italiano.

"Valori come identità, passione e attenzione alla comunità - si legge nella nota diffusa dal club - sono alla base del legame tra il Cesena e il Gruppo Amadori, come testimonia, da ormai due stagioni, il coinvolgimento dell’azienda quale main sponsor del progetto ’Per un Calcio Integrato’, programma di inclusione sociale che, attraverso l’attività sportiva e l’esercizio fisico, intende favorire l’autonomia e l’inclusione dei giovani con disabilità intellettive o motorie".

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato il direttore generale Corrado Di Taranto - di accogliere il Gruppo Amadori come nuovo back sponsor della nostra prima squadra, perché si tratta di un’eccellenza assoluta a livello nazionale. Condividiamo valori e radici, essendo entrambi parte della storia di Cesena e della Romagna. Vedere il marchio del Gruppo nuovamente sulla maglia ci riempie di orgoglio".

"Tornare sulle divise del Cesena non è una semplice operazione di marketing - ha aggiunto Denis Amadori, amministratore delegato del Gruppo. Siamo da sempre vicini alla squadra ma abbiamo visto nel progetto dell’attuale compagine societaria i valori che guidano anche la nostra azienda: passione e impegno, vicinanza al territorio, responsabilità verso la comunità di cui facciamo parte. Per questo siamo felici di avere rafforzato questa partnership e non vediamo l’ora di tifare tutti insieme allo stadio".