’Il nonno racconta...’ al Garibaldi

È stato presentato a Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno il primo volume di Carmelo Puzzòlo dal titolo "Il nonno racconta...", una corposa raccolta di scritti usciti dalla del pittore e scultore sampierano, di fama internazionale, e ora anche scrittore. Scritti da lasciare alla lettura dei suoi nipoti, senza avere mai pensato di farne un libro. "I suoi racconti rappresentano un fedele spaccato esistenziale in un tempo lontano, da prendere a riferimento per utili confronti conoscitivi con la realtà odierna – dice Bartolomeo Balzoni, presidente del Faro di Corzano, l’associazione che ha provveduto alla pubblicazione del libro –. Con l’occasione, è doveroso ringraziare anche Adriano Bardi e Nino Ceccarelli, sampierani doc presenti sul palco e testimoni, a vari livelli di età, dell’epoca dei racconti di Carmelo".

gi. mo.