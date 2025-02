’Il nonno racconta’ di Puzzolo davanti agli studenti del Righi

A Teatro Garibaldi di San Piero, di fronte ad un numeroso pubblico di studenti del Liceo Righi di Bagno di Romagna e tanti altri spettatori – dice Bartolomeo Balzoni, presidente de Il Faro di Corzano –, la nostra associazione ha presentato, in collaborazione con il liceo stesso, il secondo libro di Carmelo Puzzolo ’Il nonno racconta...’. Una raccolta di racconti del giovane Carmelo, che aveva scritto per i propri nipoti, senza avere mai pensato di farne un libro, ma i familiari avevano poi convinto, il riluttante Carmelo, a farne un libro". Puzzolo (1934), pittore e scultore di fama, con opere in vari Paesi del mondo, tra cui al Santuario di Medjugorje, dal 2024 ha debuttato anche come scrittore con la pubblicazione di due libri in un anno. "Durante la mattinata di mercoledì, sapientemente condotta dalla professoressa Daniela Corzani, vicepreside dell’Istituto Comprensivo Valgimigli – aggiunge Balzoni –, dopo il saluto da parte del sindaco Enrico Spighi, che ringraziamo, sono stati letti dagli studenti diversi racconti dei due volumi de ’Il nonno racconta...’. Le letture sono valse, altresì, a trarre utili spunti per fare delle domande di approfondimento alle persone presenti sul palco, i veri testimoni, a vari livelli di età, dell’epoca dei racconti citati nei due libri, che sentitamente ringraziamo per essersi sottoposti alle domande degli studenti". Dice poi, a conclusione, Balzoni: "Un caloroso grazie alla dirigenza, agli insegnanti ed ai numerosi studenti del Liceo Righi di Bagno, che ci auguriamo abbiano tratto da questa esperienza, come era nelle nostre intenzioni, preziosi elementi per approfondimenti didattici e formativi". gi. mo.