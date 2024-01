"Il nonno racconta..". Oggi pomeriggio la presentazione

Oggi alle 16, a Teatro Garibaldi a San Piero in Bagno, si terrà la presentazione del libro "Il nonno racconta..." di Carmelo Puzzolo (foto), di San Piero in Bagno, pittore e scultore di fama e ora anche scrittore. L’iniziativa è promossa da Il Faro di Corzano di San Piero, in collaborazione col Comune di Bagno di Romagna. Condurrà Franco Locatelli, studioso e ricercatore di storia e cultura locale. Durante la presentazione del libro, cui la cittadinanza è invitata a partecipare, verranno letti brani del libro.

