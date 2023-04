"Il nostro disco tra guerre e diritti"

di Filippo Aletti

È un ritorno alle origini quello dei Punkreas, che domani sera alla Pasqua rock del Vidia club presenteranno il nuovo album ‘Electric Deja-vu’. Dopo una breve parentesi acustica, nel proprio dodicesimo disco lo storico gruppo punk recupera le sonorità che l’hanno reso celebre. Il punk e lo ska, infatti, fanno da base a temi importanti quali politica, società e vita quotidiana. I biglietti per il concerto sono in vendita su Dice. Dopo lo show si ballerà con i migliori dj rock.

Paolo ‘Noyse’ Pomponio, chitarrista del gruppo, come nasce il nuovo album?

"Dopo anni di concerti seduti, finalmente siamo tornati a fare le nostre feste. Quindi ci voleva qualcosa di nuovo da suonare al massimo volume. Il nuovo disco avevamo cominciato a scriverlo già qualche anno fa, ma poi grazie alla pandemia abbiamo completamente rivoluzionato il materiale che avevamo".

Cioè?

"Con più tempo per pensare al disco, abbiamo deciso di seguire l’idea del nostro collaboratore Roberto Bovolenta. Dunque ci siamo messi a produrre i pezzi come i Beatles, partendo dai testi. In questa maniera gli arrangiamenti sono stati creati appositamente per far risaltare i temi del disco".

Di cosa parla l’album?

"Il filo rosso è l’eterno ritorno di alcune dinamiche che si ripetono nella storia, come la guerra nei primi anni venti o le rivoluzioni industriali che ledono i diritti dei lavoratori. Da qui è nato il titolo Electric Deja-vu".

Quale pezzo le piace di più?

"È difficile scegliere, perché siamo davvero fieri del risultato finale, tanto da considerarlo uno dei nostri dischi migliori di sempre. Ultimamente però apprezzo molto ‘Battaglia persa’, in cui racconto di figure storiche che pur venendo incarcerate o sconfessate hanno cambiato il mondo. Tra gli altri citiamo Galileo Galilei e Chuck Berry".

Nel disco ci sono anche varie collaborazioni.

"I duetti principali sono con il cantautore Giancane e con il cantante reggae Raphael. Il primo lo abbiamo voluto perché condivide la nostra stessa tagliente ironia, mentre il secondo si sposava benissimo con il brano Disagio. Al brano ‘Il prossimo show’, hanno collaborato invece alcuni membri dei Modena City Ramblers".

Cosa vi tiene ancora uniti dopo così tanti anni di carriera?

"Da un lato abbiamo imparato ad accettare i difetti di ognuno di noi. Dall’altro abbiamo mantenuto la stessa coerenza che avevamo durante i nostri esordi. Non ci interessa il successo massivo, cerchiamo di fare musica con passione. E questa è la chiave per non esplodere".

C’è qualche sfizio che non vi siete ancora tolti?

"I Maneskin ci hanno preceduto, anche io avrei voluto suonare con il chitarrista Tom Morello. In futuro mai dire mai, per adesso mi accontento di aver suonato con i suoi Rage against the machine ad un festival a fine anni Novanta".