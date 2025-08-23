"Il nostro negozio? Vetrina e set per le vendite online di sneakers"

Hanno poco più di vent’anni, ma hanno già le idee molto chiare su quale debba essere la gestione corretta ed efficiente di un’attività imprenditoriale. Andrea ‘Batt’ Battistini e Lorenzo ‘Centralino’ Gobbi, titolari del negozio di sneakers e abbigliamento streetwear Resell Zone, in corso Mazzini 8, si sono fatti conoscere tramite i social e oggi vantano clienti da ogni parte d’Italia. Il segreto del loro successo? Aver saputo conciliare i due canali di vendita: negozio fisico e store digitale.

Avete inaugurato Resell Zone nel 2022, dopo anni di vendite esclusivamente online. Perché avete deciso di investire in un negozio fisico, sebbene la vostra clientela sia più propensa – per fascia d’età e abitudini - all’acquisto online?

"Il negozio è il nostro set cinematografico, è qui che produciamo video e contenuti per il nostro sito e i profili social. Il nostro focus resta sulla vendita online, ma il negozio è il luogo fisico in cui le persone, se lo desiderano, possono venire a trovarci".

Non è vero, allora, che il digitale seppellirà i negozi di prossimità.

"Basta sapere come farli coesistere. Il giro d’affari del negozio è giocoforza più statico rispetto a una piattaforma digitale; eppure, qui arrivano, ogni giorno, follower che ci seguono da tutta Italia. Cesena non è Roma o Milano: qui le persone non ‘capitano’ per caso, devono venirci appositamente. Per noi questa è la più grande soddisfazione".

Quali altre idee potrebbero servire a far fronte alla desertificazione dei centri storici, dovuta, tra l’altro, alla crisi dei negozi di quartiere?

"In questi anni non abbiamo mai perso troppo tempo per la vetrina ‘fisica’: se va bene, riusciranno a vederla a malapena 50 persone. Al contrario, abbiamo curato la nostra presenza online, perché il digitale ci dà la possibilità di raggiungere, ogni giorno, centinaia di migliaia di persone in tutta Italia. Occorre abbandonare la vecchia mentalità, anche sui parcheggi".

Cioè?

"Non è vero che la gente non viene in centro perché mancano i parcheggi. La gente non viene se è convinta che non ci sia nulla in grado di fare realmente la differenza".

Progetti futuri?

"Abbiamo lanciato da poco la nostra applicazione e siamo concentrati sia sul potenziamento del digitale, sia sull’ampliamento dell’assortimento in negozio. Nel frattempo, i contenuti social assorbono tutte le nostre energie".

Maddalena De Franchis