"Il nostro nido di vallata prende i bimbi dai 9 mesi"

Si è ampliata l’offerta formativa e di sostegno alle famiglie di Sarsina ma anche della vallata con il nuovo serviziodel micronido alla scuola paritaria Santa Maria Annunziata, al quale possono accedere i bimbi 9 mesi, mentre prima il servizio era fruibile solo dai 12 mesi. Dodici posti in più, da 48 e 60, e bacino d’utenza che si allarga a mercato saraceno e sanbtagata Feltria. Sono stati rinnovati anche gli spazi con una nuova zona ‘nanna’ per i bebè di nove mesi, l’adattamento degli arredi li ed anche nuovi giochi esterni ed attrezzature.

Il legale rappresentante della Icuola paritaria è don Marco Muratori, coadiuvato da consiglio di gestione dell’asilo e dalla parrocchia. Il servizio del nido è sostenuto dal Comune di Sarsina, dove la è l’unica struttura scolastica a livello comunale per la fascia 0 -3 anni, ed anche dalla Regione Emilia Romagna attraverso il progetto ‘Al Nido con la Regione’. "Siamo molto soddisfatti e orgogliosi – commenta il sindaco Enrico Cangini - di questo nuovo servizio ampliato. Non è scontato avere un nido in un comune piccolo come Sarsina ed è importante per noi che questa struttura ormai si sia affermata come un servizio di vallata che accoglie numerosi bambini dai Comuni limitrofi. La Santa Maria Annunziata è una Scuola paritaria con una gestione di eccellenza e intendiamo sostenerla, facendola crescere ancora, nel futuro prossimo. Sono servizi come questo del micronido che consentono alle famiglie di rimanere a vivere nelle zone periferiche e che ci permettono di ocmbattere lo spopolamento montano".

Andrea Alessandrini