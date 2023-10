Il ’Novello’ bloccato: "Lavori rallentati, ma i 100 appartamenti saranno finiti in tempo"

Quartiere Novello, c’è preoccupazione per i lavori bloccati o che comunque procedono da qualche tempo a rilento. Lo rileva la Lega che ha presentato un’interrogazione alla Giunta comunale per avere ragguagli sullo stato dei lavori, sui motivi per i quali le opere siano ferme e se ciò possa determinare un allungamento dei tempi per il completamento rispetto alla data fissata a metà 2024.

Il progetto del Novello (170 abitazioni in affitto a lungo termine e affitto a riscatto e 50 appartamenti in vendita a prezzo calmierato) vede come soggetti promotori Comune, Regione, Cassa Depositi e prestiti e la società finanziaria Fabrica Sgr. I lavori del primo comparto, tra via Ravennate e via Cavalcavia, saranno conclusi entro l’estate del 2024, poi si procederà con l’unità 2. "I lavori del Novello non sono bloccati, ma è vero che hanno subito un rallentamento con meno operai all’opera - informa l’assessora ai lavori pubblici Cristina Mazzoni –. Nei giorni scorsi abbiamo fatto il punto della situazione con Fabricada cui abbiamo appreso che i rallentamenti dipendono da operazioni in corso per l’ottimizzazione della lavorazioni di cantiere. Abbiamo richiesto pertanto la trasmissione di un nuovo cronoprogramma con la garanzia che i lavori procedano nei tempi stabiliti. L’unità 1 dell’intervento deve concludersi entro il primo semestre del 2024 con la realizzazione di un centinaio di appartamenti" .

Sinora il cantiere era avanzato senza seri intoppi, ma risentendo del contesto internazionale di forte instabilità che ha causato un incremento dei costi del 40% tale da indurre Comune e la società iFabbrica a rivedere il business plan, alleggerendo le opere di urbanizzazione accessorie di oltre 2,7 milioni.