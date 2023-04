Il nuovo album dei Metallica in anteprima

Un evento speciale dedicato agli appassionati del rock. Domani sera al cinema Eliseo il pubblico potrà ascoltare e vivere sul grande schermo il nuovo album dei Metallica ’72 Seasons’, il giorno prima della sua pubblicazione, in un listening paty solo per una notte nei cinema di tutto il mondo. Durante la serata saranno trasmesse interviste esclusive con la band al completo per approfondire le origini e le storie dietro le canzoni, con video musicali di accompagnamento per ogni brano dell’album.

Due le proiezioni in programma: alle 19 e alle 21, quest’ultima, nell’ambito della rassegna ’Across The Movies’ con l’introduzione di Luigi Bertaccini, l’intervento musicale dal vivo di Lu Silver e preceduta da un aperitivo a buffet a cura di Cinecaffè nel foyer del cinema Eliseo in diretta con Uniradio Cesena.