Il nuovo anno inizierà con la 19esima edizione delle letture per bambini

Il 2025 inizierà con alcuni interessanti appuntamenti della diciannovesima edizione della manifestazione "Chi legge…piglia pesci", organizzata dalla Biblioteca comunale di Cesenatico per stimolare la lettura fra i bambini, coinvolgendo scrittrici e scrittori. Dopo gli appuntamenti di fine anno, si iniziano a mettere in agenda quelli di gennaio. Martedì 14 gennaio, alle 17, si terrà "Per tutte le storie!", con la partecipazione dell’autrice Federica Ortolan. Mercoledì 22 gennaio, sempre alle 17, sarà la volta di "Che cosa succede?" in compagnia dell’autrice Elisa Mazzoli e dell’illustratrice Francesca Assirelli, due figure molto stimate in questo ambiente. L’ingresso a tutte le iniziative di "Chi legge…piglia pesci" è gratuito e aperto a tutti i bambini, naturalmente incluso mamme e papa’.